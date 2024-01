Negli episodi della soap tv La Promessa, in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio, Jimena si occuperà della gestione della tenuta visto che Cruz è stata forzatamente ricoverata in una casa di cura. La donna assumerà un atteggiamento indisponente verso tutta la servitù e se la prenderà pure con Jana, alla quale ordinerà di pulire il camino. Manuel però non sottostarà alle volontà della moglie e le impedirà di umiliare la giovane Exposito.

Martina suggerisce a Maria di organizzare una festa a sorpresa per Salvador

Salvador parlerà a cuore aperto con Maria e le comunicherà di non sentirsi pienamente pronto alle nozze, a maggior ragione dopo che ha assistito per lungo tempo alle atrocità della guerra.

Il ragazzo sarà sempre più convinto che non ha senso proseguire in questo modo il rapporto con lei. La giovane Fernandez a questo punto temerà che Romea abbia deciso di prendersi del tempo in quanto non ha più nessun sentimento verso di lei. Martina quando apprenderà le ultime novità in merito ai due giovani, esorterà la cameriera ad organizzare una festa a sorpresa per il fidanzatoper fargli capire che è desiderato e ben voluto da molti.

Romulo si rende conto che è difficile spiegare la matematica a Simona e Candela

Jimena in considerazione del fatto che Cruz è stata forzatamente ricoverata in una casa di cura, deciderà di assumere la piena gestione della tenuta. Il suo atteggiamento indisponente però non sarà accettato dai dipendenti, che non tollereranno di essere comandati da lei.

La marchesa finirà per prendersela pure con Jana, alla quale chiederà espressamente di pulire il camino. Manuel però interverrà prontamente ed impedirà alla moglie di umiliare Exposito.

Nel frattempo Romulo sarà in ansia per Simona e Candela, in quanto comprenderà che insegnare la matematica alle due donne non è una questione per nulla semplice.

In seguito il maggiordomo apprenderà che pure Mauro ha dei problemi con la materia. Gregorio riferirà a Pia che il dottore non ha formulato una diagnosi chiara per i suoi malesseri, anche se crede che possa essere stata avvelenata. Adarre però non vorrà sporgere alcuna denuncia, poiché non ha le prove per poter dimostrare nulla.

Nelle puntate precedenti: Jana ha potuto vendicarsi di Petra

Nelle puntate andate in onda la settimana precedente, Manuel ha deciso di non sottostare ai ripetuti ricatti di Jimena e si è recato liberamente a Puebla De Tera per sbrigare alcune commissioni. Inoltre Jana ha potuto finalmente vendicarsi di Petra, visto che la governante non ha potuto più godere della protezione della sua padrona Cruz ed è stata declassata a semplice domestica. Per Don Alonso invece è stato difficile accettare l'idea di essere dovuto scendere a compromessi con Elisa e Lorenzo, pur di evitare che la sua famiglia fosse colpita da un grave scandalo.