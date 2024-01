La vita di Curro verrà ancora una volta sconvolta da una rivelazione inaspettata di Jana, il tutto mentre tutti alla Promessa saranno impegnati nelle ricerche di Maria Fernandez, rapita dal folle Valentin e tenuta prigioniera in una grotta.

La giovane Expósito rivelerà al fratello il segreto del legame di sangue che lega il defunto Barone Ezquerdo De Linaja a Dieguito, il figlio di donna Pia. Queste e molto altro accadrà nelle prossime puntate spagnole della soap La Promessa.

Curro scopre che Dieguito è figlio del barone

Mentre María Fernández lotterà per sopravvivere incatenata in una grotta, Abel e Jana guideranno le ricerche dalla ragazza.

La giovane Exposito sarà in pena per l'amica e il dottore Bueno sarà ancora una volta pronto a sostenerla. Come se non bastasse, la cameriera avrà anche altro di cui preoccuparsi.

Quando Curro avrà deciso di rinunciare al titolo di Conte de La Mata e di accettare quello di Barone de Linaja, i nervi di Jana infatti cederanno. Ciò la porterà a svelare al fratello che il defunto Barone Juan Ezquerdo de Linaja ha già un erede del suo titolo e che si tratta di Dieguito, il figlio neonato di Pia. Inoltre, Jana rivelerà che il bambino non è il frutto di una relazione consensuale, bensì della violenza subita dalla donna.

Pia è furiosa con Jana per avere svelato il segreto del figlio Dieguito

Dopo avere appreso da Jana che il Barone de Linaja è il vero padre di Dieguito, il figlio di donna Pia, Curro, sarà sconvolto, ma prometterà alla sorella di mantenere il segreto.

Nel frattempo, quest'ultima, dopo aver fatto la sconvolgente rivelazione, sarà sopraffatta dal senso di colpa. Da una parte la ragazza vorrebbe essere onesta con la governante, dall'altra non sa come dirle di aver tradito la sua fiducia rivelando il segreto del suo bambino.

La cameriera, alla fine, deciderà di essere sincera e rivelerà a Pia di aver raccontato tutto a Curro.

La governante non la prenderà bene, anzi, s'infurierà con Jana, poiché in questo modo ha messo in pericolo il piccolo Dieguito.

Perché Curro vuole rinunciare al titolo di Conte de La Mata

Nelle puntate precedenti de La Promessa Curro ha deciso di non andare a studiare all'estero per non allontanarsi da Martina. Il padre Lorenzo, per sbarazzarsi del ragazzo, ha pensato bene di farlo arruolare nell'esercito.

Curro non ha mostrato entusiasmo, ma ha promesso di pensarci. Nel frattempo, ha deciso di esporre le sue preoccupazioni e i suoi dubbi sul futuro al Marchese Alonso.

Cruz, intanto, ha iniziato a fare pressioni perché il giovane accetti di arruolarsi. Alla fine, quest'ultimo ha preso una decisione: rinunciare al titolo che lo lega a Lorenzo, ossia quello di Conte de La Mata. In questo modo, il ragazzo pone fine a qualsiasi legame e, quindi, dovere nei confronti del genitore.