Nei prossimi episodi di Un posto al sole previsti durante il mese di febbraio in tv, non si esclude che Ida possa far perdere le sue tracce e portare via con se anche il piccolo Tommaso.

La donna, dopo essere stata salvata da Diego e suo padre Raffaele, si ritroverà a dover raccontare tutta la verità sul suo difficile passato.

Una rivelazione che finirà per spezzare il cuore del giovane Giordano, tanto da mettere in discussione quelli che sono i sentimenti che fino a questo momento provava per la donna.

Diego resta deluso dalle scelte che aveva fatto Ida in passato

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 rivelano che Ida dovrà confessare a Diego tutta la verità su quanto le è successo in passato, compresa la sua decisione di vendere il piccolo Tommaso.

Un racconto straziante che finirà per deludere le aspettative di Diego: fino a questo momento, infatti, il ragazzo aveva visto Ida con gli occhi dell'amore, tanto da mettersi in gioco e ritrovarsi perfino in pericolo pur di riuscire a salvarla.

Dopo aver scoperto ciò che Ida ha fatto ai danni del suo bambino, Diego non riuscirà però più a guardarla allo stesso modo e si renderà conto che qualcosa nel suo cuore si è spezzato per sempre.

Di conseguenza, il ragazzo metterà in discussione i sentimenti che prova nei suoi confronti, decidendo di fare un passo indietro.

Ida fa perdere le sue tracce e porta via Tommaso: ipotesi trame di febbraio di Un posto al sole

Con le prossime puntate previste nel mese di febbraio, Diego potrebbe così decidere di fare un ulteriore passo indietro nei confronti della donna, fino a prenderne completamente le distanze e chiudere così il rapporto che i due stavano provando a costruire insieme.

Per Ida si tratterebbe di un durissimo colpo, dato che Giordano è stata una delle poche persone di cui si è prontamente fidata fin dal primo momento.

A quel punto, non si esclude che la donna possa ritenere inutile il suo soggiorno a Napoli, tanto da far perdere le sue tracce e portare via con se il suo amato bambino, annunciando la partenza con un bigliettino che verrebbe recapitato sia a Diego che ai coniugi Ferri senza specificare la meta in cui si sarebbe diretta.

I fan sperano in un nuovo inizio per Ida e suo figlio Tommy

Un'uscita di scena che non passerebbe inosservata e che da un certo punto di vista renderebbe felici anche gli appassionati della soap che si augurano di poter vedere la donna felice assieme al suo bambino.

La donna, infatti, ha dovuto fare delle scelte difficilissime per il bene del suo Tommaso ma adesso potrebbe venir ripagata dalla vita e concedersi questa nuova possibilità in una città diversa da Napoli, cosa che le permetterebbe di ripartire da zero.