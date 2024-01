Nella terza puntata della serie tv La Storia, in onda su Rai 1 lunedì 22 gennaio 2024, la protagonista Ida (Jasmine Trinca) si troverà a dover cercare cibo per le strade di Roma, per sé e per il figlio Useppe. Soltanto quando i tedeschi abbandoneranno la città molte delle famiglie separate a causa della guerra potranno riunirsi. Tuttavia, per Ida il dolore e la sofferenza non saranno ancora finiti: per cercare di cambiare vita, la donna si trasferirà al Testaccio insieme alla sua famiglia.

Ida in difficoltà insieme al figlio Useppe

La terza puntata de La Storia, sarà composta dal quinto e sesto episodio della serie: nel primo dei due, durante l'occupazione nazista, Ida vagherà per le strade di Roma in cerca di cibo per suo figlio Useppe.

Tuttavia, quando i tedeschi abbandonano la città, un barlume di speranza si affaccerà timidamente, quindi potranno riunirsi le famiglie che si erano dovute separare a causa della guerra. Per Ida, però, il dolore e la sofferenza non saranno ancora finiti e torneranno presto a bussare alla sua porta.

Nino ritorna dalla guerra

Nel sesto episodio della serie, i telespettatori assisteranno al ritorno del giovane Nino dalla guerra: l'esperienza drammatica avrà avuto un effetto talmente profondo sul figlio maggiore di Idea che non sembrerà più lo stesso. Nel frattempo, la donna deciderà di tornare a fare la maestra elementare nella speranza di avere una vita migliore e si trasferirà insieme alla sua famiglia in una casa in affitto nel quartiere del Testaccio, per cercare di ritrovare un po' di serenità per sé e per i suoi figli.

La serie è diretta da Francesca Archibugi ed è interpretata da Jasmine Trinca, Elio Germano, Mattia Basciani, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea.

Jasmine Trinca: 'Il confronto con il romanzo di Elsa Morante è 'terrorizzante'

L'attrice protagonista, Jasmine Trinca, che interpreta il ruolo di Ida Ramundo, in un' intervista al Corriere della Sera pochi giorni prima della messa in onda di "Una Storia" ha descritto il confronto tra la Serie TV e il romanzo di Elsa Morante come "terrorizzante", ammettendo di averlo letto per tre volte.

Inoltre Trinca ha dichiarato di aver deciso di non guardare l'adattamento precedente de "La Storia", ossia la miniserie diretta da Luigi Comencini nel 1986, per evitare di essere influenzata dall'interpretazione di Claudia Cardinale, che aveva interpretato prima di lei il ruolo di Ida.