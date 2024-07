Venerdì 12 luglio su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata de La Rosa della vendetta dove Gulcemal riuscirà a salvare in extremis Deva Nakkaşoğlu prima che la ragazza venga seppellita viva dagli scagnozzi di Zafer. In seguito Gulcemal si convincerà del fatto che Deva lo abbia tradito e per questo mediterà di vendicarsi di lei. Armagan invece, scoprirà che Gulcemal è suo fratello.

Deva viene seppellita viva, Gulcemal la salva in extremis

Il nuovo appuntamento con la serie tv turca riprenderà dal momento in cui Deva verrà rapita dagli scagnozzi di Zafer.

Le anticipazioni del 12 luglio rivelano che la ragazza verrà portata dai tre uomini in un nascondiglio ma gli ordini dati loro da Zafer non verranno rispettati. I rapitori crederanno che la ragazza sia ormai morta visto che non riprenderà i sensi e per questo decideranno di seppellirla. Fortunatamente Gulcemal e Vefa, seguendo l’allarme lanciato da Deva, riusciranno a risalire al nascondiglio e arriveranno proprio nel momento i cui i tre staranno per seppellire la ragazza. Dopo averli disarmati, Gulcemal e Vefa porteranno in salvo Deva, la quale riprenderà finalmente i sensi e chiederà di essere riportata a casa.

Gulcemal vuole vendicarsi di Deva: crede che lei lo abbia tradito

Deva chiederà al fratello di Gulendam di non cercare vendetta contro i suoi rapitori e l'uomo la accontenterà.

Ipek, invece, rivelerà al padre che la loro casa è stata distrutta da un incendio. Deva intanto si starà riprendendo dopo il rapimento e si chiederà per quale motivo Gulcemal non sia andato ancora a trovarla nella sua stanza. A raggiungerla in camera sua sarà invece Mert che le confesserà di amarla ancora. La ragazza però lo respingerà malamente, lo insulterà e lo caccerà dalla stanza.

Zafer invece racconterà alla sua assistente la storia del suo matrimonio con il padre di Gulcemal e Gulendam e le confesserà di non essere mai riuscita ad amare i due figli. Gulcemal invece, crederà di essere stato tradito da Deva e mediterà di vendicarsi di lei. Armagan scoprirà che Gulcemal è suo fratello ma crederà erroneamente che sia figlio di suo padre.

Zafer vorrà allontanare Armagan dalla città e ordinerà a Emrullah di portarlo in aeroporto e metterlo su un volo per Londra.

Il punto su La Rosa della vendetta

La Rosa della vendetta è una produzione turca del 2023 ed è andata in onda dal 6 aprile al 13 luglio dello scorso anno sulla rete Fox in Turchia. In Italia ha debuttato lo scorso 7 giugno in prima serata su Canale 5 e con ogni probabilità andrà in onda sino ad autunno inoltrato visto che lo sceneggiato si compone di 39 episodi della durata di 40-45 minuti ciascuno.