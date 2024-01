Nei giorni scorsi, Lulù Selassié ha postato su Instagram uno scatto in compagnia di un ragazzo misterioso. Sebbene la ragazza non abbia fatto alcun nome, i suoi follower hanno ipotizzato che si tratti del suo ex Manuel Bortuzzo. Ovviamente i fan hanno cominciato a pensare a un possibile ritorno di fiamma fra i due.

Nella giornata di mercoledì 24 gennaio Lulù Selassié ha postato una storia in cui è abbracciata a un ragazzo.

Nello scatto non si vede la faccia della persona, ma solamente tantissimi tatuaggi e un orologio.

Sebbene la diretta interessata non abbia taggato nessuno e non abbia fatto alcun riferimento, i suoi fan stanno pensando che si tratti del suo ex Manuel Bortuzzo.

Le ipotesi di alcuni utenti dal web

Al momento non è dato se Manuel e Lulù siano tornati insieme, poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito. Tuttavia sul web è bastato davvero poco per far sognare e sperare i fan della coppia in un possibile ritorno di fiamma. Addirittura un utente ha sostenuto che tra i due la relazione non sia mai giunta al capolinea, nonostante ci fu un comunicato dello sportivo per annunciare la fine della liaison. Un fan ha chiosato: "Se Manuel e Lulù sono riusciti a mantenere segreta per anni la relazione, mi inchino". Un altro invece ha commentato: "Secondo gli esperti, i due da anni stanno insieme". Invece un fan si è domandato per quale motivi i due avrebbero deciso di tenere nascosta la liaison.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha ribadito che i due ex sono rimasti in ottimi rapporti e quindi ritrovandosi a Roma hanno deciso di effettuare un'uscita insieme ad altre persone. In merito al Gossip che sta circolando in rete, anche la blogger Deianira Marzano ha detto di non essere al corrente di un possibile ritorno di fiamma.

L'antefatto

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6. In principio, la ragazza aveva iniziato a corteggiare lo sportivo, ma quest'ultimo non sembrava ricambiare. Giorno dopo giorno però anche Manuel ha iniziato a ricambiare le avances, fino a intraprendere una relazione con la ragazza.

Terminata l'esperienza al reality show i due sono stati insieme per circa tre mesi, fino a quando di punto in bianco Bortuzzo tramite un Ansa annunciò la fine della favola.

A Verissimo, la stessa Lulù disse di esserci rimasta malissimo per il gesto dello sportivo, ma essendo ancora innamorata si era augurata che Manuel potesse trovare una ragazza adatta a lui.

In questi anni il nuotatore ha avuto alcune frequentazione, ma sono tutte giunte al capolinea.