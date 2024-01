La piccola Uzum rassicurerà Gaffur dopo aver avuto un incidente nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. La bambina si troverà in ospedale e suo padre arriverà da lei molto preoccupato, ma lei saprà come fargli tornare il sorriso: "Non ti abbandonerà mai, papà", dirà Uzum. Lei e Gaffur saranno ancora più uniti dopo la terribile perdita di Saniye e Gulten, morte dopo essere state investite da Colak e suo figlio.

La morte di Saniye e Gulten segnerà le vite di Uzum e Gaffur

Per la famiglia Taskin arriveranno momenti molto difficili perché Saniye e Gulten perderanno la vita a causa di un incidente.

La madre di Uzum si troverà con sua cognata per strada quando un'auto a tutta velocità guidata dal figlio di Colak le prenderà in pieno. Per Gaffur e sua figlia il dolore sarà molto forte e i due dovranno ricominciare a vivere sostenendosi a vicenda. Zuleyha avrà un ruolo fondamentale dopo la morte di Saniye e la donna si darà da fare per colmare il vuoto che Uzum e suo padre dovranno affrontare. La signora Altun avrà un regalo molto speciale per Uzum e durante una passeggiata in certo le consegnerà una foto che ritrae la sua famiglia unita e felice. La bambina confesserà che la sua mamma le manca moltissimo, ma ricorderà anche che per Gaffur il dolore è stato ancora più intenso perché ha perso sua moglie e sua sorella.

Alla fine della passeggiata, Uzum attraverserà la strada e sarà investita da una moto.

L'incidente di Uzum farà preoccupare tutti

Zuleyha correrà subito in aiuto di Uzum che sarà portata in ospedale. Quando Gaffur verrà a sapere dell'incidente sarà disperato all'idea di poter perdere anche la sua bambina. Fortunatamente Uzum si riprenderà in poco tempo e quando rivedrà suo padre saprà come consolarlo.

Gaffur andrà a trovarla in ospedale e le dirà che ha avuto molta paura per lei, ma Uzum dimostrerà una grande maturità. "Io non ti abbandonerò mai, papà" dirà Uzum facendo commuovere Gaffur che almeno per questa volta potrà tirare un sospiro di sollievo.

La vita difficile di Uzum

Uzum ha avuto una vita molto difficile nonostante la sua giovane età.

Cresciuta solo con sua madre nelle baracche, la bambina è rimasta sola al mondo quando la donna si è ammalata gravemente e ha perso la vita. A prendersi cura di lei sono stati Saniye e Gaffur che grazie all'arrivo di Uzum hanno coronato anche il loro sogno di avere una famiglia. I due, infatti, non erano mai riusciti ad avere dei figli. Saniye e Uzum hanno costruito sin da subito un rapporto speciale, mentre Gaffur ha dovuto faticare un po' prima di essere accettato dalla bambina come padre. Con la sua tenerezza Gaffur ha conquistato il cuore di Uzum giorno dopo giorno e alla fine è diventato un punto di riferimento importante per lei.