Uzum sarà protagonista nella quarta stagione di Terra Amara e sarà vittima di un incidente. La bambina si troverà in compagnia di Zuleyha per una passeggiata, quando una moto la travolgerà. Gaffur sarà terrorizzato all'idea di perdere anche lei, dopo aver già subito il lutto di sua moglie, ma la bambina fortunatamente si riprenderà e saprà come rassicurarlo.

Gaffur e Uzum soli dopo la morte di Saniye

Dopo la morte di Saniye, Gaffur resterà solo con la piccola Uzum e dovrà occuparsi di lei. L'uomo, tuttavia, potrà contare sul sostegno di Zuleyha che darà tutto il suo affetto alla bambina.

Per distrarre Uzum in questo momento così difficile per la sua vita, Zuleyha la porterà a fare una passeggiata in centro e le farà un bel regalo. La bambina riceverà una foto incorniciata che la ritrae con Saniye e Gaffur e in momento molto felice. Il gesto di Zuleyha sarà molto apprezzato da Uzum che mostrerà una grande maturità nonostante la usa giovane età. La bambina ricorderà sua madre e ammetterà che il dolore è molto grande per lei, ma per suo padre è ancora peggio. "Io ho perso mia madre, ma papà ha perso tutto", dirà. La bella giornata si concluderà con un grosso spavento per Zuleyha e la bambina.

L'incidente di Uzum farà preoccupare tutti

Uzum attraverserà la strada e sarà investita da una moto.

Zuleyha correrà da lei e con l'aiuto di Mehmet la porterà in ospedale. La bambina sarà priva di sensi e questo farà preoccupare molto tutti, in particolare Gaffur, già molto provato dalla morte di sua moglie e di sua sorella. L'uomo arriverà in ospedale di corsa e chiederà subito notizie di Uzum. Zuleyha proverà a tranquillizzarlo, dicendogli che la bambina ha già ripreso conoscenza e che potrà andare da lei.

Gaffur andrà subito a parlare con la sua bambina. Uzum sarà molto affettuosa con suo padre egli prometterà che non lo lascerà mai solo: "Non ti abbandonerò mai papà".

Il dolore di Gaffur e il suo grande cambiamento dopo l'arrivo di Uzum

Il personaggio di Gaffur ha due lati ben distinti del suo carattere che in base alle circostanze vengono fuori.

Si tratta di un approfittatore che appena può racimolare denaro non guarda in faccia a nessuno. Nella sua vita ha commesso l'omicidio di Hatip e diversi imbrogli, fino ad impegnare la casa di sua sorella. Il suo amore per la famiglia, però, lo rende un uomo tenero e sensibile. Tra lui e Saniye il matrimonio si è consolidato con l'arrivo della piccola Uzum, rimasta orfana. Per Gaffur e sua moglie è stato un dono dal cielo, vista la loro impossibilità ad avere figli. Dopo l'arrivo di Uzum, Gaffur è diventato sempre più tenero, mostrando un lato del suo carattere fino a quel momento nascosto. La morte di Saniye segnerà profondamente la vita del protagonista che senza di lei si sentirà completamente perso e demotivato, ma Uzum saprà essere così matura da sostenerlo.