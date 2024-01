Le anticipazioni della stagione finale di Terra amara rivelano che Fikret e Mehmet si ritroveranno ai ferri corti, al punto che il fratellastro di Demir finirà per perdere le staffe.

Lo scontro tra i due avverrà in seguito al ritrovamento del piccolo Adnan: il bambino verrà ritrovato da Mehmet Kara in seguito alla sua sparizione misteriosa dalla villa e ciò acuirà ancora di più i sospetti di Fikret nei confronti di un uomo di cui non si è mai fidato.

La situazione tra i due degenererà e, complice anche la rivalità che si è venuta a creare per causa di Zuleyha, Fikret finirà per sferrargli un pugno in faccia.

Fikret non riesce a fidarsi di Mehmet Kara

L'arrivo di Mehmet, fin dal primo momento, ha fatto sorgere dei dubbi nel cuore di Fikret che non si è mai fidato ciecamente dell'uomo.

E in effetti non ha tutti i torti, dato che l'astuto Kara sta fingendo di essere un'altra persona per non svelare apertamente di essere in vero Hakan, l'uomo che ha un conto in sospeso con Demir arrivato a Cukurova per vendicare la morte del fratello.

Lo scontro tra i due uomini si inasprirà in seguito al ritrovamento del piccolo Adnan, di cui si erano perse misteriosamente le tracce nel corso della stagione finale della soap.

Il bambino sale infatti su un carro di mercanti che arrivano alla tenuta per vendere i loro prodotti e nessuno si accorge del suo gesto.

Lo scontro tra Fikret e Mehmet: anticipazioni Terra amara

A distanza di ore dalla sparizione, sarà Mehmet a prendere in mano le redini della situazione e a mettersi sulle tracce del figlio di Zuleyha, riuscendo a scovarlo in un villaggio e a riportarlo a casa.

Fikret continuerà ad avere dei dubbi sul suo rivale, tanto da decidere di affrontarlo e accusarlo di aver architettato nei minimi dettagli la sparizione del bambino, così da poter fare una buona impressione alla madre.

Kara rispedirà al mittente queste insinuazioni e rincarerà la dose sostenendo che Fikret sarebbe geloso perché Zuleyha lo ha rifiutato scegliendo di non avere una relazione con lui.

Tanto basterà per far perdere le staffe a Fikret che, a quel punto, si scaglierà contro l'uomo e gli sferrerà un pugno sul volto. La situazione degenererà nel giro di pochi minuti e i due uomini si ritroveranno protagonisti di un acceso scontro.

Scontri d'amore per Zuleyha anche nelle stagioni precedenti della soap

Non è la prima volta che due uomini litigano a causa della protagonista femminile della soap opera. Nelle stagioni precedenti, celebri sono stati gli scontri avvenuti tra Yilmaz e Demir per la bella Zuleyha.

In quel contesto, però, la donna non ha mai avuto dubbi sulla persona da scegliere, dato che il suo cuore ha sempre battuto forte per Yilmaz.

Hakan riuscirà comunque nell'intento di tornare a farla innamorare, ma anche il loro idillio non avrà vita lunga.