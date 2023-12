Nella quarta stagione di Terra Amara Fikret sarà deciso a chiedere a Züleyha di diventare sua moglie. Per lei organizzerà una cenetta romantica, sarà pronto a farle la proposta con tanto di anello, ma arriverà improvvisamente Hakan a rovinargli la serata. In più i due avranno una brutta notizia per Fikret: gli annunceranno che a breve si sposeranno.

Fikret pronto a fare la proposta a Züleyha

Fikret sarà innamorato pazzo di Züleyha, nonostante il cuore della ragazza appartenga a Hakan. Sarà talmente folle d'amore al punto che vorrà chiederle di diventare sua moglie.

Organizzerà per lei una cenetta romantica in un ristorante e l'attenderà trepidante.

Züleyha sarà anche un po' in imbarazzo perché si renderà conto della situazione romantica creata dal ragazzo, ma non darà tanto peso alla cosa.

Fikret si racconta a Züleyha

Fikret inviterà Züleyha fuori con la scusa di ringraziarla per ciò che ha fatto per lui quando si trovava in ospedale, dopo essere rimasto gravemente ferito. Dopo i vari ringraziamenti passerà "all'attacco" dicendole che ha qualcosa di cui le deve parlare.

Le dirà che avrebbe voluto dirle già da un po' di tempo questa cosa, ma che aveva paura di una sua risposta negativa. Però dopo l'ultimo incidente che ha subito, in cui ha rischiato seriamente di morire, ha capito che si deve lasciare andare e non deve temere per le conseguenze delle sue azioni, anche perché la vita è breve.

Arriva Hakan e rovina tutto

"Se non fai quello che vuoi oggi, potresti non avere la possibilità di farlo domani" dirà Fikret e Züleyha sarà sempre più titubante. Lui tirerà fuori dalla giacca un astuccio con un anello, ma non glielo farà vedere inizialmente.

Proprio mentre sarà pronto a chiederle se vuole diventare sua moglie, nel ristorante incomberà come un fulmine a ciel sereno Hakan e Fikret rimarrà di sasso, non riuscirà a proseguire con la sua proposta.

Chiuderà quell'astuccio e lo rimetterà in tasca.

Fikret scopre che Züleyha sposa Hakan

Fikret ovviamente rimarrà molto deluso, anche perché la cena tra i due si fermerà lì. In più scoprirà che è riuscito a salvarsi proprio grazie a Hakan. Fikret, rimasto vittima di un incidente, ha avuto un'emorragia cerebrale ed è stato proprio Hakan a portare dalla Svizzera un luminare per salvargli la vita.

Scosso dalla notizia lo ringrazierà, e in più scoprirà dalla loro viva voce che presto si sposeranno. Per Fikret sarà un brutto colpo da digerire, ma non potrà fare altro che farsi da parte.

Hilal Altınbilek sarebbe stata pronta a lasciare il set per Furkan Palalı

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla cronaca rosa turca pare che Hilal Altınbilek, l'interprete di Züleyha, abbia rischiato di lasciare la serie dopo essersi presa una bella cotta per Furkan Palalı, che veste i panni di Fikret.

Pare che i produttori abbiano temuto che all'interno del cast potesse crearsi del disagio a causa di una crisi amorosa, e per questo Hilal Altınbilek si sarebbe detta disposta a lasciare la serie. Alla fine non è successo, ma l'attrice avrebbe potuto lasciare la serie perché anche in passato si era creato del gossip per una sua presunta relazione con Kerem Alışık, l'interprete di Fekeli.