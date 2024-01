Zuleyha vivrà dei momenti di ansia quelli nelle prossime puntate di Terra Amara. La piccola Leyla, ormai capace di gattonare, sfuggirà al controllo di Fadik, alla quale era stata affidata, e precipiterà dal terrazzo di villa Yaman, cadendo a terra priva di sensi. Zuleyha disperata si recherà di corsa in ospedale con Fikret e dopo i primi attimi di terrore potrà tirare un sospiro di sollievo poiché la bimba verrà dichiarata fuori pericolo. Al contempo, ormai innamorato di Zuleyha, Hakan correrà dalla sua socia per assicurarsi che vada tutto per il meglio, infastidendo non poco Abdulkadir.

Leyla cade a terra priva di sensi

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'incidente che vedrà tristemente protagonista la piccola Leyla. La storyline in questione si verrà a creare nel momento in cui Fikret, ingelosito della presenza costante di Mehmet nella vita di Zuleyha, si recherà alla villa per mettere ancora una volta in guardia la cognata dal nuovo socio della Holding Yaman.

Per accogliere Fikret, Zuleyha lascerà Adnan e Leyla, intenti a giocare nel terrazzo della villa, alle cure di Fadik. Ma poiché sarà già in grado di gattonare, Leyla si allontanerà da Fadik, presa da tante faccende, e si avvicinerà al cornicione della terrazza fino a perdere l'equilibrio e a precipitare rovinosamente.

Leyla dichiarata fuori pericolo dai medici

La bimba giacerà per terra priva di sensi e Fikret la prenderà tra le sue braccia per portarla subito in ospedale mentre Zuleyha non potrà che essere disperata. Dopo i primi controlli i medici dichiareranno la bimba, che avrà fortunatamente riportato solo lievi ferite, fuori pericolo, ma preferiranno tenerla una notte in ospedale per maggiore sicurezza.

Fikret e Zuleyha comprenderanno così che litigare tra loro, in assenza di Demir, non ha alcun senso.

Abdulkadir informerà prontamente Hakan, che si precipiterà in ospedale per accettarsi che la piccola stia bene ma soprattutto per poter stare accanto a Zuleyha della quale si sarà ormai innamorato.

Comprendendo che il suo socio prova dei sentimenti per Altun, Abdulkadir temerà che i piani per vendicarsi degli Yaman vadano in fumo.

Così prenderà l'iniziativa e contatterà il padre di Umit in forma anonima, informandolo che la morte di sua figlia non è avvenuta per un incidente ma che la dottoressa è stata uccisa.

Zuleyha rischia l'arresto

La mossa subdola di Abdukadir esporrà Zuleyha al rischio di essere arrestata per omicidio.

Il padre di Umit otterrà che il corpo della figlia venga riesumato, e Fikret consiglierà a Zuleyha di fuggire per la Germania con i figli prima che la polizia possa risalire a lei. Altun però preferirà seguire il consiglio di Lutfiye che la inviterà a fornire alla polizia la sua versione dei fatti.

Recatasi al commissariato, Zuleyha verrà interrogata ma poi verrà rilasciata perché non verranno trovate le sue impronte nell'arma usata per assassinare Umit. La donna sarà libera, mentre la frattura tra Abdulkadir e Hakan prenderà dei toni sempre più marcati.