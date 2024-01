La programmazione di Terra amara del mese di febbraio potrebbe subire ulteriori cambiamenti nella fascia serale di Canale 5.

Stando a quanto si apprende da una fonte diretta, in queste ore in casa Mediaset si sta scegliendo la strategia da adottare per contrastare l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai 1.

A scendere in campo sarebbe anche la fortunatissima soap opera turca che vede protagonisti Zuleyha e Fikret, con un appuntamento speciale nella fascia serale.

Mediaset sarebbe pronta a raddoppiare Terra amara in prime time durante Sanremo 2024

L'appuntamento con la celebre kermesse musicale condotta da Amadeus partirà il prossimo 6 febbraio e, come da tradizione, andrà avanti per cinque serate in diretta su Rai 1.

Anche quest'anno Mediaset proverà a sfidare il Festival di Sanremo con un palinsesto che prevede la messa in onda di diversi appuntamenti canonici della programmazione di Rete 4, Italia 1 e Canale 5.

E proprio sulla rete ammiraglia del Biscione si starebbe valutando la possibilità di puntare su una doppia puntata settimanale con la soap opera turca che continua a registrare ottimi ascolti sia in daytime che in prime time.

La soap opera andrebbe in onda con doppia puntata serale dal 6 all'11 febbraio

L'ipotesi sarebbe quella di mandare in onda Terra Amara in un giorno della settimana compreso tra il 6 e il 9 febbraio, così da poter rosicchiare un po' di affezionatissimo pubblico della soap opera turca alla celebre kermesse che in questi anni, con la conduzione di Amadeus, ha registrato una media di oltre 10 milioni di affezionatissimi spettatori.

Tale appuntamento si andrebbe ad aggiungere a quello confermatissimo di domenica 11 febbraio della durata di due ore nel prime time di Canale 5.

Nella settimana del Festival proseguirà anche la messa in onda del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini di cui sarà trasmesso un doppio appuntamento settimanale in prime time.

Non ci sarà spazio, invece, per la messa in onda di una nuova puntata di C'è posta per te: dopo la sfida dello scorso anno, questa volta Maria De Filippi non sarà in onda contro la finalissima della kermesse.

Grandi ascolti in daytime e prime time per Zuleyha

Del resto la soap turca in questi mesi ha dimostrato di essere una vera e propria forza sul pubblico generalista, riuscendo a tener testa agli ascolti delle fiction inedite di Rai 1.

Con una media di oltre 2,8 milioni di fedelissimi spettatori in prima serata e punte che hanno toccato i 3 milioni nella fascia pomeridiana, la serie ha toccato soglie record del 26% di share confermando l'alto gradimento sul pubblico italiano.