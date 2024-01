Nelle puntate della settimana dal 15 al 19 gennaio di Terra Amara la protagonista Zuleyha Altun verrà a conoscenza del passato oscuro di suo marito Demir. Infatti Hulya, una ex dell'uomo, in passato aveva tentato il suicidio dopo la fine della loro relazione ed è rimasta in carrozzina. Questa rivelazione turberà moltissimo Zuleyha, che cambierà profondamente opinione sul marito.

Zuleyha sotto ricatto a causa del passato di Demir

Due donne, Selma e Ayten, andranno a casa di Zuleyha e le racconteranno che quale prima di sposarsi Demir aveva avuto una relazione con una ragazza chiamata Hulya.

La donna non prese bene la notizia della rottura e decise di togliersi la vita, finendo per rimanere su una carrozzina. Zuleyha non saprà come agire, soprattutto quando le sarà richiesto un pagamento in cambio del silenzio sul drammatico accaduto. A quanto pare, infatti, per anni Demir ha fatto così e ora tocca a lei mantenere il segreto.

La svolta arriverà quando Zuleyha riuscirà a mettere mano sulla lettera che suo marito scrisse anni prima a Hulya. Volendo chiarire la faccenda, la signora di Cukurova sarà quindi decisa a recarsi direttamente dalla donna. Qui Altun scoprirà che suo marito aveva effettivamente avuto una relazione con Hulya durante l'università e le aveva promesso di sposarla.

Ma improvvisamente l'aveva lasciata e la giovane aveva tentato di togliersi la vita gettandosi da un palazzo. Pur salvandosi, Hulya rimase paralizzata e da allora è costretta a muoversi su una carrozzina.

Il racconto di Hulya turberà profondamente Zuleyha, che cambierà radicalmente parere su suo marito Demir, nel frattempo ancora irreperibile.

Lutfiye trova una ricevuta nella giacca di Fekeli

In seguito Betul informerà Zuleyha che Ercan ha messo mano su una grossa somma di denaro appartenente all'azienda Yaman: sarà così che Altun licenzierà il dipendente, finora sempre considerato molto affidabile.

Intanto all'interno della giacca che apparteneva al defunto Fekeli, Lutfiye e Saniye vi troveranno la ricevuta del ristorante in cui l'uomo avrebbe dovuto mangiare con Hakan e saranno sempre più sospettose.

Nel frattempo Hakan e Abdulkadir proseguiranno con i propri piani per danneggiare l'azienda Yaman e approfitteranno dell'assenza di Zuleyha per mettere mano su un fascicolo misterioso.

Telespettatori contrariati per le troppe morti in Terra amara

La vera causa morte di Fekeli continuerà ad essere velata dal mistero ancora per qualche puntata. Sia Lutfiye che Zuleyha non crederanno che l'uomo sia deceduto per un infarto poiché qualche giorno addietro si era sottoposto a dei controlli e stava bene.

La notizia del decesso di Fekeli precederà di poco quella della morte di Demir e arriva poche settimane dopo quella di Hunkar. Nell'apprendere queste anticipazioni molti fan della soap opera stanno iniziando a non apprezzare le frequenti tragedie che continuano a verificarsi nelle trame dello sceneggiato.

C'è inoltre chi definisce i nuovi personaggi entrati in scena non all'altezza di sostituire quelli usciti dalle trame: "I protagonisti principali non ci sono più"; "Non mi piace più. Sono spariti i grandi. I sostituti non all’altezza"; "Muoiono tutti", sono questi alcuni dei commenti dei fan sui social.