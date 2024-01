In Terra Amara Sermin finirà per lavorare come spazzina. Proprio così. La donna, senza una lira in tasca, si rivolgerà a Lütfiye per trovare un lavoro, ma la disponibilità presso il comune di Çukurova non sarà tanta. Rimarrà un posto da autista e saldatore, mansioni che Sermin non sarà in grado fare. L'unica cosa adatta alle sue capacità è proprio il ruolo di spazzina, ma quando inizierà a lavorare per le strade di Çukurova verrà presa in giro soprattutto dal barbiere Tahir e i suoi amici.

Sermin resta da sola

Sermin si ritroverà in un totale stato di povertà.

Senza soldi, casa o cibo, dovrà fare anche i conti con la latitanza di Betül, che sarà in fuga dopo aver ucciso Hakan. Anche questo omicidio causerà non pochi problemi a Sermin, visto che amici e familiari l'abbandoneranno al suo destino. Dovrà reagire e iniziare a fare qualcosa che non ha mai fatto nella sua vita: lavorare.

L'unica persona che potrà aiutarla sarà Lütfiye, visto che veste il ruolo di sindaco di Çukurova.

La disperazione di Sermin

Sermin andrà da Lütfiye disperata e le implorerà di aiutarla. In primis la donna le consentirà di soggiornare per qualche giorno in una pensione di Çukurova, visto che non ha un posto dove stare, poi proverà a cercarle un lavoro.

Purtroppo le posizioni lavorative aperte sono praticamente nulle: c'è un posto da autista, ma Sermin non ha la patente adatta per guidare alcuni mezzi, poi ci sarà libero un posto da saldatore, ma ovviamente la donna non sarà capace a farlo.

L'unica cosa che può offrirle è la mansione di spazzina per le strade di Çukurova. Sermin si sentirà molto umiliata: dal lusso sfrenato potrebbe diventare un'umile spazzina, ma purtroppo non le resterà che accettare il posto di lavoro, a meno che non voglia anche vivere in mezzo alla strada.

Tahir prende in giro Sermin

Sarà così che Sermin inizierà a pulire le strade di Çukurova e lo farà sotto lo sguardo incuriosito di tutti gli abitanti di Çukurova, soprattutto di fronte al barbiere Tahir e tutti i suoi amici.

"Preferirei essere morta", ripeterà Sermin, mentre continuerà a spazzare la strada e Tahir e i suoi amici le rideranno dietro. Un brutto momento per la donna e chissà se riuscirà a riprendersi.

Sibel Taşçıoğlu tra i protagonisti di Kızılcık Şerbeti

Intanto in Turchia l'interprete di Sermin, Sibel Taşçıoğlu, è tra le protagoniste della serie Kızılcık Şerbeti, in onda sul canale Show Tv.

Veste il ruolo di Pembe, una donna che dedica tutta la sua vita al marito e ai figli, un personaggio decisamente diverso da quello di Sermin. La serie va in onda da due stagioni e ha debuttato in Turchia il 28 ottobre del 2022. Il finale della seconda stagione verrà trasmesso in prima serata venerdì 19 gennaio.