Nelle prossime puntate di Terra amara in programma tra qualche settimana su Canale 5, Saniye sarà sempre più irritata nei confronti di Sermin, che vorrà mettere il becco nell'organizzazione della cerimonia di circoncisione dei bambini più poveri di Cukurova. La donna, in preda alla collera, non esiterà a investire la madre di Betul con l'auto fratturandole una gamba.

Zuleyha prende le redini dell'Adnan Yaman Holding

Di Demir non ci sarà alcuna traccia dopo che una banda di delinquenti farà irruzione alla tenuta. Zuleyha e Fikret a questo punto organizzeranno delle estenuanti battute di ricerca che però avranno esito infruttuoso.

In seguito Altun si getterà a capofitto nel lavoro per non pensare alla scomparsa di suo marito, infatti riprenderà le redini dell'Adnan Yaman Holding, destando le ire di Betul. Zuleyha inoltre organizzerà la cerimonia di circoncisione dei bambini poveri di Cukurova come era solita fare la defunta Hunkar.

Nel frattempo, Altun riceverà una lettera firmata da da Demir che l'avviserà che presto farà ritorno a casa. La donna quindi si accingerà a preparare l'evento della circoncisione con rinnovato entusiasmo grazie, anche al supporto di Hakan, il nuovo socio dell'azienda Yaman, arrivato sotto il falso nome di Mehmet.

Saniye investe Sermin con la sua auto

Sermin apparirà irritata per non essere stata presa in considerazione per l'organizzazione dell'evento di circoncisione dei bambini ed inizierà a intromettersi, sostenendo di averne il diritto, in quanto è l'unica Yaman rimasta in vita.

Il comportamento di Sermin desterà la furia di Saniye che finirà per investirla con l'auto per impedirle di sabotare la cerimonia. La madre di Betul non esiterà ad accusare la capomastro di averle fratturato la gamba colpendola con il paraurti della sua macchina. L'accusa verrà smentita da Saniye, sebbene la realtà sia un'altra.

La donna in seguito farà capire a Gaffur e Lutfiye di averlo fatto apposta. Intanto però questo gesto di Saniye porterà alla momentanea esclusione di Sermin dalla festa.

Il punto su Sermin e Betul: sempre più unite contro la famiglia Yaman

Sermin è tra i personaggi di Terra Amara dalla prima stagione. In passato si è resa protagonista di diversi piani contro suo cugino Demir e Zuleyha.

Nell'ultima stagione, invece, l'ex moglie del dottor Sabahattin ha visto il ritorno di sua figlia Betul a Cukurova. Le due donne a questo punto hanno organizzato un piano per vendicarsi della famiglia Yaman, rea di averle estromesse dall'eredità di famiglia.

Stando agli spoiler futuri della soap opera si apprende che Zuleyha caccerà Sermin e Betul dalla tenuta, dopo aver scoperto che hanno venduto dei terreni a sua insaputa.