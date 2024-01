Le anticipazioni di Terra Amara nella settimana che va dall'8 al 14 gennaio 2024 rivelano che la morte di Fekeli, per un sospetto infarto, finirà per destabilizzare l'intera comunità di Cukurova.

Zuleyha, però, inizierà ad avere dei sospetti in merito a quello che potrebbe essere successo al nonno di suo figlio Adnan e vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Intanto Betul e sua madre Sermin continueranno a portare avanti il loro piano vendicativo nei confronti della famiglia Yaman.

La morte di Fekeli: anticipazioni Terra amara 8-14 gennaio

Zuleyha scoprirà che Demir non si trova realmente in Siria così come si era sospettato e questa incertezza generale che travolge la donna finirà per metterla a durissima prova, al punto che si lascerà andare sempre più tra le braccia di Fikret e quelle di Mehmet.

Tuttavia, Fikret continuerà ad avere dei sospetti sul conto di Mehmet, tanto da non riuscire ad accettare il fatto che lui stia passando tanto tempo in compagnia della donna e gli chiederà di non immischiarsi negli affari di famiglia.

Cukurova verrà letteralmente stravolta dalla notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Fekeli [VIDEO]: l'uomo sarà rinvenuto all'interno della sua vettura e in un primo momento si ipotizzerà che sia stato colpito da un infarto letale.

Zuleyha dubita sull'infarto che ha ucciso Fekeli

Tuttavia, sia Lutfiye che Zuleyha avranno subito dei sospetti su quanto è successo: pochi giorni prima di questo fatidico infarto l'uomo si era sottoposto ad una serie di accertamenti medici che non avevano evidenziato alcun tipo di valore fuori norma.

Le anticipazioni della soap opera fino al 14 gennaio 2024 rivelano che Zuleyha avrà modo di sfogarsi anche con Mehmet, al quale svelerà di non credere a questo presunto infarto che avrebbe tolto la vita al nonno di Adnan e ammetterà di essere disposta ad andare fino in fondo per scoprire la verità.

Intanto Betul e sua madre Sermin continueranno a tramare alle spalle della famiglia Yaman con lo scopo di ridurli in rovina.

Betul verrà invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Mehmet nei confronti di Zuleyha, dopodiché i due vivranno una notte d'amore insieme.

L'arrivo di Hakan sotto falso nome nelle puntate precedenti della soap opera

Nelle puntate precedenti della soap opera l'arrivo di Memet non era passato inosservato dato che l'uomo aveva acquistato il 25% delle quote dell'azienda Yaman.

Tuttavia, l'uomo sta mentendo a tutti sulla sua vera identità: non si chiama Mehmet, dato che il suo vero nome è Hakan ed è tornato a Cukurova perché aveva un conto in sospeso con la famiglia Yaman e per vendicare la morte di suo fratello.