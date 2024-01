Negli episodi di Terra Amara in onda dal 15 al 21 gennaio, Zuleyha annuncerà ad Hakan l'intenzione di chiedere il divorzio da Demir dopo avere visto le lettere che ha scritto a Hulya. Inoltre Abdulkadir contravverrà a quanto detto da Gumusoglu e farà esplodere la nave ed il carico degli Yaman, mentre Azize ed Adnan spariranno nel nulla e si scoprirà che i due sono andati in città a mangiare dei dolci.

Zuleyha chiama Lutfiye per dirle che è in viaggio insieme ad Hakan

Betul apprenderà che Lutfiye è perplessa su come è avvenuto il decesso di Fekeli.

La donna consegnerà, in ricordo dell'uomo, alcuni vestiti ai braccianti. Intanto Abdulkadir e Hakan comprenderanno che è giunto il momento di rovinare l'azienda Yaman, proprio ora che Zuleyha è assente. I due cercheranno un fascicolo, ma saranno visti da Sabiha. Inoltre Sermin acquisterà un'auto americana molto costosa e se ne accorgerà solo Fusun.

Duman verrà a conoscenza che Altun è andata ad Izmir e temerà per lei, anche se la moglie di Gaffur la tranquillizzerà. In seguito la signora Yaman giungerà in hotel e contatterà Lutfiye per dirle che è insieme ad Hakan che ha deciso di farle compagnia nel viaggio. In tutto questo Saniye e Duman partiranno alla volta di Isparta, per cercare di scoprire la verità sulla morte di Ali Rahmet.

Abdulkadir ascolterà questa notizia da Sermin e Fusun e proverà a trovare le due donne.

Betul si infuria con Sermin

Non si avranno notizie di Azize e di Adnan Yaman junior. I due in realtà sono in città per degustare dei dolci. Gulten e Fadik saranno scioccate per la loro assenza e riferiranno tutto a Fikret il quale predisporrà un gruppo di ricerca.

All'improvviso l'anziana tornerà alla tenuta e pure il piccolo lo farà insieme a Betul, la quale sarà in preda all'ira con Sermin, in quanto ha usato i fondi rubati all'azienda Yaman per l'acquisto di un'auto. Taskin ascolterà i loro dialoghi e si insospettirà.

Zuleyha ritornerà a Cukurova dopo aver letto le lettere scritte da Demir a Hulya e si confronterà subito con Fikret.

Quest'ultimo le dirà di non avere apprezzato che è partita insieme ad Hakan.. Gumusoglu, invece, riterrà che Altun non debba pagare per gli errori del marito e dirà ad Abdulkadir di non fare esplodere la nave da carico degli Yaman, ma Keskin la farà affondare lo stesso.

Intanto Zuleyha pranzerà con Hakan e gli annuncerà l'intenzione di separarsi dal marito. La donna parlerà con l'avvocato Hayati, il quale seppur perplesso accetterà di seguire le pratiche.

Nelle puntate precedenti: Fekeli viene trovato morto

Nelle puntate che sono andate in onda nei giorni scorsi, Gaffur e Rasit hanno ritrovato il corpo senza vita di Fekeli dentro un'automobile. Zuleyha e Lutfiye hanno mostrato qualche perplessità sulle dinamiche che ne hanno determinato la morte, non credendo che è stata causata da un infarto.

Inoltre Fikret non ha tollerato il fatto che Hakan stesse così tanto vicino ad Altun. I due uomini hanno finito per litigare, al punto che la donna ha chiesto ad entrambi di assumere un atteggiamento più adeguato.