Nelle puntate del 17 e 18 gennaio di Terra Amara ci sarà spazio anche per le vicende della nonnina e il piccolo Adnan, i quali faranno preoccupare gli abitanti di Villa Yaman sparendo nel nulla per diverse ore. Tutto avrà inizio quando Azize e il bambino saliranno su un taxi senza avvisare nessuno. Gulten e Fadik si allarmeranno e chiederanno aiuto a Fikret, il quale non esiterà a organizzare le squadre di ricerca.

Intanto Lutfiye e Saniye continueranno a indagare sulla misteriosa morte di Fekeli che, secondo gli inquirenti, ha perso la vita per un infarto.

Non volendo credere a una morte del genere, le due donne indagheranno recandosi a Isparta.

Lutfiye e Saniye in viaggio verso Isparta

Nella puntata di mercoledì 17 gennaio ci sarà la partenza di Saniye e Lutfiye per Isparta con l'obiettivo di fare luce sulla misteriosa morte di Fekeli. Nessuna delle due, infatti, è convinta che l'uomo abbia perso la vita per un infarto, visto che pochi giorni prima di morire si era sottoposto a dei controlli, risultando sano e in forma.

Quando Sermin e Fusun apprenderanno la notizia sulla partenza di Lutfiye e Saniye metteranno subito al corrente Abdulkadir dell'accaduto, lui cercherà di raggiungerle.

Azize e Adnan scompaiono nel nulla, Fikret organizza le ricerche

Nella puntata di giovedì 18 gennaio, quella che sarebbe dovuta essere una giornata normalissima a villa Yaman in realtà si trasformerà in un grande spavento per tutti. La nonnina Azize e il piccolo Adnan infatti scompariranno nel nulla per diverse ore. In realtà i due saliranno su un taxi che si presenterà davanti alla villa, per andare in città a gustare dei dolci.

Nessun altro però sarà informato dell'accaduto, per questo motivo saranno tutti preoccupati. A questo punto Gulten e Fadik si rivolgeranno a Fikret, il quale si precipiterà a villa Yaman per aiutare il ritrovamento. Proprio quando tutti saranno sul punto di organizzare delle squadre di ricerca, la nonnina Azize rientrerà a casa, mentre il piccolo Adnan tornerà in seguito accompagnato da Betul.

I fan simpatizzano per nonna Azize

Come detto in queste puntate ci sarà spazio anche per l'anziana Azize, la quale si assenterà da casa senza dire niente a nessuno, portando con sé il piccolo Adnan, ignara della preoccupazione che scateneranno a villa Yaman.

Intanto sui social i fan hanno scritto dei commenti proprio riguardo ad Azize. In molti apprezzano questo personaggio e sperano che resti in vita a lungo nonostante l'età avanzato: "La nonna non sì tocca"; "Non toccate la nonnina, non fatele male"; "Non toccate Azize": questi sono alcuni dei commenti dei fan della soap.

E a quanto pare i telespettatori in questo caso verranno accontentati, visto che gli sceneggiatori terranno in vita la signora Azize ancora a lungo: leggendo infatti le future anticipazioni si apprende che Azize diventerà la donna più longeva del suo paese, arrivando fino all'età di 109 anni e perdendo poi la vita soltanto nel finale della serie.