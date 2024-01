L'auto di Mehmet esploderà a causa di una bomba e Zuleyha sarà terrorizzata all'idea di perdere il suo fidanzato nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni rivelano che l'uomo si salverà per puro caso, visto che non salirà in auto per aver dimenticato le chiavi in albergo. Fikret assisterà alla disperazione di Zuleyha e si renderà conto che la donna ama davvero Mehmet e non ci sarà posto per lui nel suo cuore.

La triste decisione di Fikret: allontanarsi da Zuleyha

Zuleyha e Mehmet inizieranno a vivere la loro storia d'amore, anche se a contrastarli ci saranno diversi ostacoli.

La coppia avrà alti e bassi soprattutto a causa della diffidenza di Zuleyha che dopo aver saputo da Lutfiye che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir non riuscirà a lasciarsi andare del tutto. A remare contro Mehmet e Zuleyha, inoltre, ci sarà Fikret che non potrà fare a meno di dichiarare il suo amore alla cognata, pur non essendo ricambiato. Il nipote di Lutfiye soffrirà molto nel vedere Zuleyha con Mehmet, tanto che arriverà al punto di allontanarsi da lei. Anche se a malincuore, Fikret spiegherà di non poter più essere amico di Zuleyha e le ribadirà anche di essere certo che Mehmet stia nascondendo qualcosa. Mentre i due staranno discutendo sentiranno un rumore sordo che li farà tremare di paura.

La disperazione di Zuleyha all'idea di perdere Mehmet

Zuleyha si accorgerà che una bomba ha fatto saltare in aria l'auto di Mehmet e inizierà a piangere e urlare. La donna sarà sicura che il suo fidanzato era nella macchina e all'idea di averlo perso sarà disperata. Fikret le starà accanto in questo momento terribile, ma la forte sofferenza di Zuleyha sarà l'ennesima prova del suo amore per Mehmet.

Fortunatamente non accadrà nulla di male a Kara che per coincidenza non è salito nella sua macchina. Si scoprirà, infatti, che l'uomo ha dimenticato le chiavi in albergo ed è tornato nella sua camera per prenderle. Appena Zuleyha rivedrà Mehmet gli correrà incontro e lo abbraccerà con amore, spezzando il cuore di Fikret.

Mehmet stanco della presenza ingombrante di Fikret

Nelle puntate precedenti la rivalità tra Fikret e Mehmet è diventata sempre più evidente e a complicare le cose sono arrivati i sentimenti. Nonostante Zuleyha abbia scelto di stare con Kara, Fikret ha continuato a corteggiarla e a metterla in guardia sul suo fidanzato. Mehmet ha iniziato ad essere stanco di questa situazione e della presenza costante di Fikret, tanto che ha messo Zuleyha di fronte a una scelta. La donna si è trovata in forte difficoltà, perché pur essendo decisa a stare con Mehmet non voleva rinunciare all'amicizia con Fikret.