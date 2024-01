Le puntate di Terra Amara già andate in onda in Turchia annunciano ciò che il futuro riserverà a Betül: la ragazza verrà condannata all'ergastolo per l'omicidio di Hakan. Una sentenza che lascerà nella disperazione più totale non solo la giovane, ma anche la madre Sermin. Arriverà anche il processo per Abdülkadir e l'uomo verrà condannato alla pena di morte per l'omicidio di Fekeli.

Betül racconta a Sermin come sta trascorrendo la vita in prigione

Dopo aver ucciso Hakan, Betül penserà di farla franca scappando ad Aleppo, in Siria, insieme ad Abdülkadir.

Quando sarà al sicuro vorrà avvisare la madre per farle sapere che sta bene e penserà che la persona più fidata da contattare sia Füsun. La donna, invece, la tradirà: andrà da Züleyha e Fikret per informarli del nascondiglio di Betül, e saranno proprio loro a recarsi in Siria e a consegnarla alla polizia.

Betül finirà in carcere in attesa di processo e avrà modo di vedere la madre durante l'orario delle visite. Le racconterà che la vita in prigione non è per niente facile, visto che molti detenuti stimano Züleyha e la proteggono.

Per Betül arriva la sentenza

Betül sarà molto arrabbiata per il tradimento di Füsun e anche Sermin la maledirà per quello che ha fatto alla figlia. La ragazza, però, avrà anche modo di ammettere i suoi sbagli: "Ho fatto grossi errori mamma, sono stata sconfitta dalla mia avidità.

Mi dispiace tanto, ho rovinato le nostre vite".

Passeranno tre mesi e giungerà il giorno del processo che non riguarderà solo Betül, ma anche Abdülkadir e Haşmet Çolak. Quest'ultimo verrà condannato all'ergastolo per l'omicidio di Bayram Çelik, senza dimenticare che nella sua vita ha già trascorso vent'anni in carcere sempre per aver commesso degli omicidi.

Ad Abdülkadir, invece, verrà data la pena di morte per l'omicidio di Fekeli.

La condanna che deve scontare Betül

Arriverà anche il momento di Betül: la ragazza verrà condannata all'ergastolo per l'omicidio di Hakan. La giovane e Sermin scoppieranno a piangere e capiranno che per loro è arrivata la fine. Si stringeranno in un abbraccio fino quando verranno separate dalle guardie.

Betül, alla fine, trascorrerà 24 anni in carcere e quando uscirà scapperà dalla città: visto quello che ha combinato non se la sentirà di restare a vivere a Çukurova.

La somiglianza tra İlayda Çevik e la sorella Melisa

Molto presto l'interprete di Betül, İlayda Çevik, sarà ospite di Verissimo e sicuramente durante la chiacchierata con Silvia Toffanin avrà modo di parlare di sua sorella Melisa. Le due fanno parlare la stampa turca per la loro sorprendente somiglianza, sembrano quasi gemelle. Sono più unite che mai e molto spesso raccontano il loro rapporto con delle fotografie postate su Instagram.