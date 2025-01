Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan rischierà la vita a causa di un infarto. Sarà in condizioni gravi in ospedale, dopo aver ricevuto un colpo di arma da fuoco all'addome mentre difendeva Tolga dalla furia di un suo nemico. Dopo un intervento chirurgico, la situazione sembrerà stabile, fino a quando l'uomo sarà vittima di un arresto cardiaco, ma i medici riusciranno a salvarlo, anche se, inizialmente, sembrerà che non ce la possa fare.

La vita di Oltan in bilico: il sacrificio per salvare il figlio

La vita di Oltan sarà in bilico quando l'uomo deciderà di sacrificarla per salvare quella del figlio.

Il tutto accadrà in pochi attimi. Tolga si renderà conto che se vuole sposare Oylum, deve per forza rinunciare a suo padre. Güzide lo odia per i ricatti che ha fatto a Ozan con la storia riguardante "la morte" di Kaan, e Tolga si renderà conto che questo può essere un ostacolo per la sua storia d'amore, così deciderà di rinunciare a lui. L'ha già fatto una volta, ma, alla fine, i due si sono riconciliati: Tolga ha avuto un problema al lavoro e Oltan ha fatto di tutto per aiutarlo, per questo il ragazzo non è riuscito a voltargli le spalle.

Nonostante ciò, Tolga deciderà di escludere suo padre dalla sua vita e lo inviterà a pranzo insieme a Güzide e Oylum proprio per dirglielo. Nel ristorante, però piomberà un nemico di Tolga, che vorrà ucciderlo.

Sparerà un colpo contro di lui, ma Oltan gli farà da scudo con il corpo, rischiando così di morire.

Una corsa contro il tempo per salvare Oltan

Ci sarà una disperata corsa in ospedale. Oltan verrà operato per arginare le ferite, ma anche per estrarre la pallottola che è rimasta nell'addome. Il dottore dirà a Tolga che il peggio potrebbe essere passato, ma la situazione potrebbe peggiorare da un momento all'altro, quindi bisognerà stare sempre cauti.

Al fianco di Tolga ci sarà Oylum, ma il ragazzo la inviterà ad andare via e a lasciarlo solo in questo momento difficile. Lo farà, forse, perché si sentirà in colpa nei confronti del padre.

Oltan lotta per la vita

Al fianco di Tolga arriverà Elmas, l'avvocatessa divorzista di Güzide. Lei è anche una collaboratrice stretta di Oltan: proprio grazie a lui, Elmas è riuscita a installare sul telefono di Tarik uno spyware per scoprire tutti i suoi segreti e usarli nella causa di divorzio in cui si trova coinvolto con Güzide.

Proprio mentre la donna sarà insieme a Tolga, le condizioni di salute di Oltan precipiteranno drasticamente, visto che sarà vittima di un infarto. I medici correranno subito nella sua stanza per praticargli il massaggio cardiaco, che non sarà sufficiente, per questo utilizzeranno il defibrillatore. Tolga seguirà tutta la scena in lacrime, ma, alla fine, potrà tirare un sospiro di sollievo, perché i medici salveranno il padre.