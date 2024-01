Nelle future puntate della quarta stagione di Terra amara in programma prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno modo di scoprire che cos'è successo a Demir Yaman, scomparso nel nulla dopo l'attacco alla sua tenuta da parte di alcuni banditi. Il ricco imprenditore infatti verrà rinchiuso all'interno di una cella frigorifera dopo essere stato ucciso.

Fikret scopre che Demir non ha inviato la lettera a Zuleyha

Hakan (fingendo di chiamarsi Mehmet Kara) si avvicinerà sempre di più a Zuleyha dopo essere diventato il proprietario del 25% delle azioni della Yaman Holding.

L'uomo, comunque, non sembrerà avere un ruolo nella scomparsa di Demir, al contrario del suo socio Abdulkadir, a cui dirà di volere che il ricco imprenditore ritorni a Cukurova.

Ben presto a Zuleyha arriverà un pacco contenente un anello e una lettera in cui Demir le annuncia il suo ritorno a casa. Fikret e Cetin saranno scettici sulla veridicità di tutto questo e faranno alcune indagini spingendosi fino in Siria, dopo aver notato il francobollo posto sopra il pacco. I due in particolare scopriranno che il francobollo utilizzato era in disuso ormai da anni, tanto da capire che quindi Demir non è il mittente della lettera.

Il corpo di Demir rinchiuso in una cella frigorifera dopo la scomparsa

Fikret apparirà preoccupato per la sorte di Demir sospettando che si trovi in grave pericolo.

Il magistrato incaricato del caso, invece, crederà che il ricco imprenditore sia fuggito all'estero dopo la morte di Sevda e per questo si rifiuterà di riaprire il caso sulla sua scomparsa. Queste parole innervosiranno Fikret, che non esiterà a colpire l'uomo con un pugno. Il funzionario a questo punto farà arrestare Cetin e il nipote di Fekeli per oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel frattempo i telespettatori scopriranno attraverso un flashback che il corpo senza vita di Demir era stato rinchiuso in una cella frigorifera, mentre il suo anello era stato rubato da qualcuno. Inoltre l'autore del delitto (ancora ignoto) aveva falsificato la calligrafia del giovane Yaman per scrivere una lettera a Zuleyha e fargliela recapitare dalla Siria.

Il punto sulla scomparsa di Demir Yaman

Demir Yaman è stato tra i grandi protagonisti di Terra Amara. Nel finale della terza stagione, andato in onda a dicembre, il ricco imprenditore è uscito di scena dopo che una notte alcuni banditi hanno attaccato la tenuta Yaman.

In questo frangente, la piccola Uzum era rimasta ferita gravemente, mentre Demir era appunto scomparso nel nulla. La sparizione dell'uomo aveva destato subito la disperazione di Zuleyha, che aveva quindi iniziato le ricerche per ritrovarlo fino all'arrivo di una lettera alla tenuta, la quale comunque si rivelerà essere solo un'illusione per lei.