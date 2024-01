La nuova sigla di Un posto al sole è stata segnata dall'addio della famiglia Boschi al completo, ma ha anche introdotto nuovi volti come Rosa e le due gemelle Cirillo. Nonostante ciò vi sono diversi personaggi che forse avrebbero potuto essere inclusi nella sigla: da Damiano ad Eugenio, passando per Lara e Luca. A seguire un elenco delle esclusioni più celebri.

Addio a Franco e Angela benvenute a Rosa e le gemelle

Nei gruppi social dedicati a Un posto al sole, nelle ultime ore si è discusso molto della nuova sigla dello sceneggiato.

Salta subito all'occhio l'assenza di Franco e Angela sostituiti da Rosa e dalle gemelle Cirillo.

Inoltre Bianca è stata rimpiazzata dai piccoli Manuel e Antonio. Considerando il percorso e il lavoro degli attori Gina Amarante e Daniela Ioia sui rispettivi personaggi tale scelta appare più che giustificata. Tuttavia ci sono altri personaggi che avrebbero meritato di eseguire l'agognata piroetta davanti alla telecamera.

La presenza di Rosa nella sigla conferma che le sue vicende avranno un ruolo centrale nelle prossime settimane. Sebbene lei sia stata promossa, lo stesso non si può dire però del suo ex Damiano e di suo fratello Eduardo, personaggi molto amati e strettamente connessi a lei.

Lo stesso vale per Clara, forse uno dei personaggi più presenti nel cast negli ultimi anni, che però, anche in questa occasione, non è stata inclusa nella sigla.

Nulla di fatto per Sasà ed Eugenio

Ci sono personaggi che potrebbero essere definiti storici perché presenti da svariati anni, ma che non sono entrati in sigla. Se per Luca, vista la sua lunga assenza da Upas, è comprensibile l'esclusione lo stesso non si può dire per Eugenio Nicotera o per Cerruti entrambi molto presenti, ma mai inseriti in sigla.

Discorso simile per Samuel, lo chef/cantante, è parte del cast dal 2019, tuttavia non è ancora riuscito a ottenere un posto nella sigla. Discorso diverso per Otello che è invece ancora presente, anche se solo con una scritta in sovraimpressione.

Un posto al sole: la sigla è in perenne aggiornamento

Per quanto riguarda gli ingressi più recenti, ci sono altri personaggi che probabilmente meritavano di essere presi in considerazione.

Che la si ami o meno, resta indubbio che Lara sia stata una delle protagoniste delle ultime stagioni. Un ragionamento simile può essere applicato a Speranza e Riccardo, molto presenti nelle ultime due stagioni, ma non abbastanza, evidentemente, da meritare un posto nella sigla.

Va detto che la intro è in perenne aggiornamento e quindi sarà aggiornata anche in futuro, anche se almeno per il momento la sigla dovrebbe rimanere questa per un bel po' di tempo.