Le puntate del 25 e 26 gennaio di Terra Amara vedono Sermin incolpare la figlia Betul per le precarie condizioni economiche in cui si ritrovano. Alla villa, frattanto, si accingono a dare l'ultimo saluto a Demir Yaman, il cui corpo è stato ritrovato privo di vita. Intanto un altro problema sconvolgerà Zuleyha: un'epidemia colpirà l'allevamento della famiglia, ma ci penserà Hakan (che ancora si fa chiamare da tutti Mehmet) a correre in aiuto di Altun.

Ritrovato il corpo di Demir

Giovedì 25 gennaio la soap opera sarà trasmessa con un doppio appuntamento.

Non solo nella fascia pomeridiana, ma anche in quella serale.

In queste due puntate si vedrà Betul rivelare a Fikret che Mehmet (la cui vera identità è Hakan) ha intenzione di donare 20 milioni di lire turche all'azienda Yaman, in modo da saldare i debiti. L'uomo non sembra pretendere nulla in cambio, ma Fikret sarà comunque sospettoso e quindi glielo vorrà impedire, cercando di mettere in vendita alcuni terreni di sua proprietà. Sarà Lutfiye a convincerlo a cedere gli immobili che Fekeli possedeva a Istanbul e che gli ha lasciato in eredità.

Betul verrà a sapere che Zuleyha è stata scagionata e sarà a dir poco furibonda con Abdulkadir. Questi, però, la minaccerà, costringendola a ultimare il loro piano volto a distruggere tutta la famiglia di Demir.

Il procuratore chiederà scusa ad Altun per le accuse di omicidio e annuncerà alla stampa che verranno avviate nuovamente le indagini per scoprire chi abbia realmente ucciso Umit. Nel frattempo la tenuta sarà colpita da un'epidemia al bestiame che porterà quindi diversi problemi economici per la famiglia Yaman.

Mehmet farà la sua mossa: comprare le quote aziendali in cambio di denaro.

Zuleyha accetterà la proposta, finendo per deludere Fikret che comunque venderà le proprietà del defunto zio. Poco dopo arriverà alla villa una sconvolgente notizia: Demir è morto.

Sermin se la prende con la figlia Betul

Nell'appuntamento di venerdì 26 gennaio l'attenzione sarà concentrata sulla morte di Demir Yaman. Quando Hakan-Mehmet verrà a sapere che cosa è accaduto al rivale, chiederà spiegazioni ad Adbulkadir e Bedir, così quest'ultimo verrà messo a tacere definitivamente da Adbulkadir, proprio davanti agli occhi dell'imprenditore.

A Villa Yaman, Lutfiye e Fikret si occuperanno di organizzare la veglia funebre di Demir. Intanto Sermin sarà a dir poco furiosa con sua figlia Betul a causa delle condizioni economiche in cui si ritrovano e le addosserà la colpa di non essere riuscita in alcun modo a migliorare le loro situazione finanziaria.

Fan contro Zuleyha dopo la morte di Demir

Quando i fan di Terra amara hanno appreso dagli spoiler la notizia del ritrovamento del corpo di Demir, hanno reagito in maniera negativa in particolare davanti alla reazione di Zuleyha. "È vero che ha subito tanto da Demir, però è anche vero che lei dopo la morte di Yilmaz si è proclamata innamorata di Demir", ha fatto notare una spettatrice, che ha definito "furba" la protagonista

"Dopo mesi trovano il corpo di Demir e lei nemmeno una lacrima" o ancora "La vedova allegra ne ha già un altro pronto", sono altri dei commenti dei fan contro la vedova Yaman.