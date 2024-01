Ci sarà apprensione in Terra amara nel momento in cui la nonnina Azize e il piccolo Adnan se ne andranno di nascosto in città. I due poi faranno ritorno incolumi alla villa, proprio mentre Fikret starà organizzando le squadre di ricerca. Nel corso degli episodi in onda da domenica 14 fino a sabato 20 gennaio intanto Fikret si avvicinerà sempre più a Betul, la figlia di Sermin, con la quale si scambierà un bacio.

Azize e Adnan vanno di nascosto in città, panico alla villa

Tutta la cittadina di Cukurova piangerà la scomparsa di Fekeli. Lutfiye sarà sempre più convinta che l'uomo non sia morto per cause naturali e deciderà di indagare, anche con l'aiuto di Saniye.

Mentre le due donne partiranno per Isparta in cerca della verità, alla villa la nonnina Azize e il nipote Adnan faranno perdere le proprie tracce. I due saliranno su un taxi e si dirigeranno in città senza che nessuno che ne accorga. Quando Gulten e Fadik si renderanno conto che sono spariti, andranno nel panico e chiederanno aiuto a Fikret per ritrovarli.

Proprio mentre Fikret starà organizzando le squadre di ricerca, Azize farà ritorno alla Villa. Mentre il piccolo Adnan giungerà poco dopo riaccompagnato da Betul che lo ha trovato mentre vagava da solo per le vie della città.

Fikret e Betul sempre più vicini: scatta il bacio

Zuleyha intanto, si sarà recata a Smirne insieme a Mehmet, qui incontrerà Hulya, la donna che ha avuto a che fare con Demir in gioventù e che si trova su una sedia a rotelle.

Altun scoprirà che la donna si trova in quello stato dopo aver tentato il suicidio buttandosi da un palazzo, quando Yaman la aveva piantata in asso. Zuleyha sarà sconvolta dopo aver scoperto il segreto di Demir. Una volta tornata a casa, si troverà a dover affrontare anche l'ira di Fikret, che le domanderà il motivo per cui ha deciso di andare a Smirne proprio con Mehmet.

Fikret in seguito, aprirà suo cuore a Betul, l'unica persona al momento in grado di capirlo. I due si baceranno e anche in pubblico non potranno fare a meno di scambiarsi delle tenerezze.

Un approfondimento sul personaggio di Azize

La nonnina Azize è presente in Terra Amara sin dalla prima puntata. Interpretata all'attrice turca Serpil Tamur, Azize è la madre della defunta Hünkar e quindi la nonna di Demir Yaman.

La nonnina soffre di demenza senile, ma è sempre presente nella vita quotidiana della tenuta Yaman. Ha alcuni momenti di lucidità, come è accaduto in una delle recenti puntate, quando solo per un pelo, non ha riconosciuto in Mehmet Kara il perfido Hakan. Tale situazione ha fatto anche rischiare la vita dell'anziana, visto che Hakan aveva anche deciso di eliminarla, salvo poi ripensarci quando si è reso conto che era ormai innocua.