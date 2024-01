Le anticipazioni di Terra amara della settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2024 rivelano che Lutifye non si rassegnerà all'idea che Fekeli sia morto per un infarto improvviso.

La donna si convincerà che dietro questo improvviso decesso si celino delle verità che non sono venute a galla e vorrà vederci chiaro per far luce su questa tragedia che ha sconvolto l'intera comunità.

Intanto Abdulkadir continuerà a tramare per mettere le mani sulla tenuta Yaman e mettere in serie difficoltà Zuleyha.

Lutfiye non si rassegna dopo il decesso di Fekeli

Dopo il funerale di Fekeli, Lutfiye non si rassegnerà all'idea di aver perso il suo amato per un infarto improvviso che lo ha portato via per sempre.

La donna non potrà rassegnarsi dato che, pochi giorni prima, l'uomo si era sottoposto ad una serie di accertamenti medici che non avevano riscontrato anomalie.

Con l'aiuto di Saniye, Lutfiye si dirà pronta a indagare perché vuole scoprire la verità sul decesso di uno degli uomini più amati a Cukurova.

Nel frattempo Abdulkadir si metterà all'opera per ordire un nuovo piano diabolico con il quale intende danneggiare l'azienda Yaman e riuscire così ad entrarne in possesso.

Lutfiye vuole scoprire la verità su Fekeli: anticipazioni Terra amara 15-21 gennaio

Le anticipazioni delle nuove puntate al 21 gennaio rivelano che Sermin acquisterà una nuova costosa auto americana senza che nessuno, a parte Fusun, lo sappia.

Lutfiye e Saniye la vedranno per caso tornare a casa con il nuovo acquisto e non potranno fare altro che insospettirsi.

La morte di Fekeli continuerà ad essere il vero chiodo fisso per Lutfiye, la quale deciderà di mettersi in viaggio per Isparta, dove è convinta che possa scoprire tutta la verità sul decesso dell'uomo.

Abdulkadir, dopo aver scoperto le intenzioni della donna, deciderà di mettersi subito sulle sue tracce: intende fermarla prima che possa essere troppo tardi.

La morte di Fekeli nelle puntate precedenti della soap

Nelle puntate precedenti della soap opera, Fekeli era stato ritrovato morto all'interno della sua vettura. L'uomo era stato assassinato dagli uomini di Abdulkadir dopo aver scoperto la verità sul conto di Mehmet Kara che, in realtà, sta ingannando tutti dato che il suo vero nome è Hakan.

A quel punto, disposto a raccontare pubblicamente la verità su quanto ha scoperto, Fekeli aveva iniziato a ricattare Abdulkadir, tanto da far sì che quest'ultimo decidesse di farlo uccidere.

L'uomo, infatti, è stato brutalmente assassinato con una siringa contenente del veleno e successivamente, riposto all'interno della sua vettura per far sembrare che fosse morto di infarto.