In Terra Amara molto presto la vera identità di Mehmet inizierà a venire a galla e la prima a scoprirla sarà Betül. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia, entrerà in possesso di una foto che attesta che in realtà l'uomo è Hakan Gümüşoğlu. Per lei sarà come una sorta di colpo di fortuna, perché vorrà sfruttare questa informazione a sua favore, magari potrebbe tornarle utile nella sua dura battaglia contro Züleyha.

Betül molto presto diventerà la signora Fekeli

Betül sarà la promessa sposa di Fikret e la madre la spingerà ad avere un rapporto più cordiale con la famiglia del suo futuro marito.

Lei non sarà tanto propensa ad averlo, anche perché sarà chiaro fin da subito che lei non lo sposerà per amore, ma solo per ereditare il patrimonio dei Fekeli.

Però penserà anche una cosa: non può avere questo atteggiamento così ostile nei confronti della famiglia di Fikret, almeno fino a quando non lo sposerà, così andrà a Villa Yaman per intrattenersi un po' con Lütfiye.

La scoperta sconvolgente su Mehmet Kara

La casa sarà apparentemente vuota, a parte il personale di servizio e la nonnina Azize, e proprio dalla camera di quest'ultima arriverà un strano mormorio. Betül andrà a controllare e troverà la nonna intenta a cercare qualcosa nei suoi cassetti, precisamente la foto di Abdi Paşa.

Betül capirà che la nonna è vittima dell'ennesimo episodio di demenza senile, così con un sorriso l'aiuterà a cercare questa foto.

Tra i tanti ricordi di Azize, però, la giovane ne troverà uno sconvolgente che riguarda Mehmet Kara.

Mehmet e Hakan sono la stessa persona

In una foto ci sarà Demir ritratto vicino a Mehmet Kara, e questo significherà che l'uomo ha mentito tutti, conosceva già Demir e non ha detto niente. Betül andrà alla ricerca di qualche dettaglio in più e proprio dietro la foto leggerà una dedica che Demir ha fatto alla sua cara nonna, dove le spiega che in quella foto c'è un certo Hakan Gümüşoğlu.

A Betül verrà un colpo: Mehmet é Hakan, il grande trafficatore d'armi ricercato in tutta la Turchia, sono la stessa persona. Vorrà usare questa scoperta a suo favore, per questo vorrebbe prendere la foto alla nonnina, ma lei sarà disposta a dargliela?

İbrahim Çelikkol parla della sua esperienza a Terra amara

In alcune dichiarazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni İbrahim Çelikkol, l'interprete di Hakan, ha avuto modo di parlare del ruolo che ricopre: "Il mio personaggio è complesso e con tante sfumature, ma riserverà tante sorprese".

Terra amara è ambientato negli anni Settanta, un'atmosfera che non è per niente dispiaciuta a İbrahim Çelikkol: "Recitare in costume è stato fantastico, soprattutto negli anni Settanta, un'epoca ormai lontana ma con sempre un'energia speciale".