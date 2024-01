La quarta stagione di Terra Amara, attualmente in onda su Canale 5, si è aperta con la sparizione di Demir in seguito a un assalto a villa Yaman. Un uomo misterioso ha sottratto il suo anello e prossimamente lo farà recapitare a Zuleyha, che nel frattempo comincerà a legare sempre più con Hakan, arrivato in paese con la falsa identità di Mehmet.

Zuleyha riceve una lettera firmata da Demir

Demir Yaman sembrerà sparito nel nulla e la sua assenza coinciderà con l'arrivo in paese di Mehmet, che in realtà si chiama Hakan, il quale avrà acquistato le quote della Holding Yaman messe in vendita da Altun in precedenza.

Sebbene sia qualcuno sospetti che la sparizione di Demir sia stata decisa da Hakan, si comprenderà subito che lui non ha nulla a che vedere con l'assalto, contrariamente ad Abdulkadir che ne sarà stato il mandante.

Hakan ribadirà a più riprese ad Abdulkadir di volere il ritorno in paese di Demir per potersi confrontare finalmente con lui. E il ritorno di Demir sembrerà imminente nel momento in cui Zuleyha riceverà una lettera apparentemente scritta dal marito che la rassicurerà sul suo imminente rientro e a cui sarà allegato il suo anello. Qualcosa però non convincerà Fikret che - insieme a Cetin - partirà per la Siria, luogo da cui sembrerà essere stato inviato il pacco.

Fikret indaga sulla sparizione del fratellastro

Fikret scoprirà che il francobollo usato per la lettera è ormai in disuso da anni, per cui comprenderà che si è trattato di un inganno. Forte di tale novità, Fikret andrà in commissariato ma nessuno gli darà credito, visto che la polizia sarà certa che Demir sia scappato volontariamente per non restare in carcere dopo la morte di Hunkar.

A questo punto Fikret piccherà il funzionario della polizia e per questo verrà messo in carcere. Solo quando uscirà scoprirà che Fekeli è morto. Il decesso di Fekeli sarà avvenuto per mano di un complice di Abdulkadir, che gli ha iniettato con una siringa una sostanza velenosa.

Intanto verrà mostrato un flashback in cui si vedrà il corpo il Demir che viene chiuso in una cella frigorifera, prima un uomo misterioso gli toglierà l'anello, lo stesso che poi sarà stato recapitato a Zuleyha.

Abdulkadir, da complice a nemico di Hakan

La complicità tra Hakan e Abdulkadir non avrà lunga vita e infatti comincerà a sgretolarsi nel momento in cui l'imprenditore scoprirà che la morte di Fekeli è stata ordinata proprio dal suo socio, nonostante lui avesse chiesto di non fargli del male.

Nel frattempo la vicinanza tra Hakan e Zuleyha si farà sempre più stretta: dopo la scoperta della morte di Demir, sua moglie capirà di essere innamorata di Hakan, il quale la ricambierà a sua volta.

Sarà così che ben presto Abdulkadir si metterà contro Hakan, per avvicinarsi invece a Betul, con la quale proseguirà le proprie macchinazioni contro la famiglia Yaman