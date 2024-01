L'attesa sta per finire e Doc 3 Nelle tue mani arriva su Rai 1 con la nuova stagione l'11 gennaio 2023. Luca Argentero veste i panni del dottor Andrea Fanti che, mai come prima, verrà messo alla prova sul piano personale oltre che professionale. È giunto il momento di fare i conti con il passato, anche se doloroso e difficile da accettare. Argentero, in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv, ha incuriosito i milioni di telespettatori che seguono la Serie TV: ''Il mio dottor Fanti mostrerà il suo lato oscuro''. Una stagione ricca di misteri e di cambi improvvisi di posizione, con una trama che non deluderà.

Doc 3, Luca Argentero: 'Si capirà perché prima di perdere la memoria, era diventato spietato'

Andrea Fanti ha anche un lato oscuro e verrà fuori nel corso della terza stagione in partenza l'11 gennaio su Rai 1. A svelarlo è stato proprio Luca Argentero nella sua intervista al settimanale: ''Si capirà come mai Fanti, prima di perdere la memoria, era diventato spietato''. Un lato di sé che Andrea non conosce e faticherà ad accettare una volta che i flash sui suoi ricordi diventeranno sempre più numerosi, a partire da quello che riguarda suo figlio.

Non sarà facile per Doc fare pace con il suo lato più meschino e che, se ora non ne rimane nemmeno l'ombra, in passato era vivo più che mai. Ebbene sì', perché prima di perdere la memoria, Fanti era un uomo e un primario cattivo, ''quasi un mostro'', cinico sia con la sua famiglia che con i colleghi.

Questo retroscena, continua Luca Argentero, farà conoscere anche l'altro lato dei vari personaggi che ruotano intorno a Fanti.

Segreti dal passato e il lato oscuro di Andrea Fanti

Difficile, anzio, impossibile immaginare Fanti nelle vesti di un mostro. Lui stesso non vorrà credere ai ricordi che riemergeranno dal suo passato, ma continuerà a seguire la terapia farmacologica prescritta, anche a costo di affrontare faccia a faccia i suoi demoni.

Nelle nuove puntate di Doc 3 verranno alla luce anche altri segreti e tra questi quello che cela Agnese, la sua ex moglie. Agnese spererà che Andrea non ricordi mai ciò che teme, ma di cosa si tratta?

Ipotesi sulla nuova stagione: Andrea Fanti ricorda di aver maltrattato Agnese

Unendo i vari tasselli che arrivano dalle anticipazioni e da questa intervista di Luca Argentero, è possibile che il segreto di Agnese che tanto teme venga alla luce e riguardi il suo rapporto con Andrea: e se l'avesse maltrattata e picchiata?

Questo potrebbe legarsi allo spoiler dell'attore sul 'lato oscuro di Doc' un uomo completamente diverso da quello che è oggi, sia in corsia che tra le mura domestiche. Non resta che aspettare la nuova stagione per scoprirlo, in onda giovedì 11 gennaio su Rai 1 in prima serata.