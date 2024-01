Dopo la Befana riprenderà la regolare programmazione di Terra Amara. Le puntate che andranno in onda dal 7 al 13 gennaio saranno dense di novità che culmineranno con la morte di uno dei protagonisti più amati. Fekeli verrà ritrovato morto nella sua auto e tutti crederanno che la causa sia stata un infarto, ma non sarà così. Sarà Abdulkadir a farlo uccidere, perché Fekeli scoprirà che Mehmet è Hakan e il socio temerà che possa parlare.

Zuleyha riceve una lettera da Demir

Durante una cena al circolo Hakan avrà modo di apprendere che Fekeli ha investito per caso il fratello e quindi deciderà di intervenire per salvargli la vita, messa in pericolo dall'intenzione di Abdulkadir di vendicare Erkan.

Zuleyha riceverà un pacco dalla Siria che sembrerà avere come destinatario. Demir. Nel pacco troverà l'anello del marito e una sua presunta lettera dove la rassicura sul suo imminente ritorno. Fikret si metterà sulle tracce del fratellastro.

In paese si darà il via all'organizzazione della festa di circoncisione dei bambini meno abbienti e Mehmet chiederà a Zuleyha la possibilità di poter dare una mano economicamente. Lutfiye darà piena disponibilità per organizzare la festa, ma quando si recherà alle baracche per consegnare gli abiti ai bambini con Saniye troverà già Sermin. Saniye comincerà a dubitare delle vere intenzioni della donna. Betul farà in modo di usare i servizi dell'officina di Abdulkadir per la Holding Yaman.

Saniye, per allontanare Sermin dall'organizzazione della festa, la investirà rompendole una gamba. Sarà Lutfiye a gestire la cerimonia in maniera brillante ricevendo i complimenti di tutti. Mentre di Demir non ci saranno ancora notizie, Betul seguirà il consiglio di Abdulkadir e sedurrà un dipendente per metterlo in cattive acque in modo tale da farlo licenziare da Zuleyha.

Fekeli muore per mano di Abdulkadir

Mentre Fikret sarà alla ricerca di Demir ma con scarsi risultati, tanto da convincersi che il fratellastro sia stato rapito, alla festa per la circoncisione Zuleyha chiamerà in causa Mehmet, mentre del marito non verrà fatto neanche il nome. In paese tutti cominceranno ad apprezzarlo. Fekeli si convincerà a cercare una nuova casa per non dare seguito ai pettegolezzi che vedono Fikret troppo vicino a Zuleyha.

Successivamente scoprirà che Mehmet è in realtà Hakan, ma per impedire che l'uomo dica a tutti la verità Abdulkadir metterà in piede un piano e lo farà uccidere facendo passare la sua morte per un infarto, Fikret verrà incarcerato per aver aggredito il procuratore e solo in cella scoprirà che lo zio è morto. Tutti in paese piangeranno il buon Fekeli. Fikret mostrerà segni di gelosia nei confronti di Zuleyha, che si avvicinerà sempre di più a Mehmet.

Il futuro di Zuleyha e Hakan

I pettegolezzi che si diffonderanno in paese sul conto di Fikret e Zuleyha avranno un fondo di verità. Perché il fratellastro di Demir inizierà a provare interesse nei confronti della cognata, ma ben presto la donna si troverà ad affrontare il lutto per la morte del marito.

Demir verrà trovato senza vita in una cella frigorifera.

Ben presto il cuore di Zuleyha comincerà a battere di nuovo per Mehmet, il quale cambierà la sua posizione abbandonando la sua complicità con Abdulkadir che troverà un'alleata nella perfida Betul. I due si macchieranno dei reati più gravi arrivando a uccidere Hakan, la cui morte però non resterà impunita.