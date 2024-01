Domenica 7 gennaio Silvia Toffanin ospiterà un protagonista delle ultime edizione di U&D: Alessandro Vicinanza è pronto a rilasciare una nuova intervista e a parlare apertamente delle ex Ida e Roberta ma anche della conoscenza con Cristina. Sul profilo Instagram di Verissimo, però, si possono trovare i commenti dei fan che non comprendono la scelta di invitare il cavaliere del Trono Over, soprattutto perché la sua avventura nel dating-show è ancora in corso.

Il ritorno da Silvia Toffanin senza Ida

Sono passati circa sei mesi dall'ultima apparizione di Alessandro a Verissimo: tra aprile e maggio scorso, infatti, il cavaliere di U&D è stato ospite di Silvia Toffanin assieme all'allora fidanzata Ida Platano.

La storia d'amore tra i due è finita a ottobre ed entrambi hanno già ripreso posto in studio, anche se in ruoli differenti: lui fa di nuovo parte del cast del Trono Over mentre lei è diventata tronista e da qualche settimana affianca Brando e Cristian sulla poltrona rossa.

Il talk-show di Canale 5 ha già ospitato la parrucchiera di Brescia prima delle vacanze di Natale, quindi domenica prossima toccherà a Vicinanza raccontare la sua versione sia sulla rottura che sui motivi che l'hanno causata.

Il parere dei telespettatori

In queste ore il profilo Instagram di Verissimo ha ufficializzato la partecipazione di Alessandro alla puntata di domenica 7 gennaio: il cavaliere di U&D parlerà di Ida, Roberta ma anche della frequentazione che ha iniziato con Cristina da poco più di un mese.

Sotto al post che il programma ha dedicato a Vicinanza e alla sua intervista, però, si possono trovare i commenti di chi non è contento di vedere Vicinanza nel salotto di Silvia Toffanin, soprattutto perché il suo percorso nel dating-show non è ancora finito.

"Che pagliacciata", "Ma chi è?", "A tutto c'è un limite", "Ma davvero fate?", "Se invitano questa persona sono alla frutta", "Prima la sua ex, adesso lui.

Silvia riprenditi", questi sono solo alcuni dei pareri di quella fetta di pubblico che non approva l'ospitata di un altro protagonista di Uomini e donne a Verissimo.

Ricominciano le registrazioni

L'intervista di Alessandro a Verissimo sarà trasmessa su Canale 5 il giorno prima del ritorno di U&D: lunedì 8 gennaio, infatti, riprenderà la regolare programmazione del dating-show dopo circa tre settimane di pausa.

Il programma di Maria De Filippi non va in onda dallo scorso 22 dicembre e durante le vacanze non ci sono state registrazioni: il cast si ritroverà agli Elios lunedì e martedì prossimo per due nuove puntate.

I fan sono curiosi di scoprire cosa è successo durante le feste e soprattutto se Roberta cambierà idea e riprenderà posto nel parterre dopo averlo lasciato quasi un mese fa.

Arriveranno anche aggiornamenti sulla conoscenza in corso tra Alessandro e Cristina, anche perché i due sono stati visti e fotografati dai curiosi sia a Napoli che a Roma tra Natale e Capodanno.