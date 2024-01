Tempo di compleanni al Grande Fratello: a spegnere le fatidiche candeline uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione, Massimiliano Varrese, che con un monologo molto particolare ha celebrato l'evento rivolgendosi ai propri compagni d'avventura.

Grande Fratello, il monologo di Massimiliano

L’attore ha esordito dicendo che, come spesso si è visto, in questi quattro mesi lui ha vissuto di tutto, così come spesso è accaduto anche nei 48 anni della sua vita, dove alcune volte si è sentito come all'interno di un film: “Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa.

Ho subito ingiustizie, ma ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte e risposte che arrivano senza domanda”.

Massimiliano ha ringraziato poi il suo fanclub, dicendo che da fuori lo amano perchè hanno visto e continuano a vedere la verità. Varrese ha inoltre aggiunto che più volte si è messo in discussione vedendo in ognuno dei concorrenti un pezzo di se stesso.

L’attore ha concluso dicendo: “Solo grazie a voi ho trovato una forza che mi mancava. Mi bastava guardare i vostri occhi e ho trovato la forza per far si che i valori vincano. I valori di rispetto e gentilezza. Nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui dentro ho capito che dovevo ritrovare me stesso”.

Molti gieffini si sono mostrati commossi davanti a queste parole.

Rosy e Giuseppe si sono infatti tenuti per mano durante il monologo, il tutto mentre Anita aveva gli occhi lucidi. Anche Rosy Chin ha speso della parole per Massimiliano dicendo, con la voce rotta dalla commozione, che lui ha subito più di tutti nella casa e che se tutte le ingiustizie accadute a Massimiliano fossero capitate a lei, probabilmente non avrebbe reso e sarebbe scappata via.

La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda Lunedì 8 gennaio 2024.

Massimiliano Varrese, televisione e vita privata

Massimiliano Varrese, classe 5 gennaio 1976, è un attore e ballerino Italiano. Ha mosso i suoi primi passi nella televisione nel 1998, quando è stato lanciato come ballerino da Raffaella Carrà avrà nel programma Carrambà che fortuna.

Il successo cinematografico che lo vedrà poi affermarsi come attore avviene grazie alla fiction Carabinieri, in onda su Canale 5. Nel 2019 ha preso anche parte ad Amici Celebrities per poi da settembre 2023, entrare a far parte del cast del Grande Fratello.

Nel 2017, dopo una relazione con l'ormai ex moglie, Valentina Melis, è diventato padre della piccola Mia.