Oggi, lunedì 8 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Il cast si è ritrovato in studio per le prime riprese del 2024 e viste le diverse settimane di stop sono tanti gli argomenti che Maria De Filippi ha affrontato. Le anticipazioni pubblicate su Instagram da Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che Alessandro ha sfiorato la rissa con Armando, che è tornato in studio esattamente come Roberta.

Gli anni da protagonista e l'uscita di scena

Roberta Di Padua ha abbandonato il parterre di U&D circa tre settimane fa. Risalgono a metà dicembre le anticipazioni della registrazione che è stata trasmessa in tv oggi, lunedì 8 gennaio.

La dama ha lasciato il programma dopo esserne stata assoluta protagonista per tanti anni. L'esordio nel parterre è avvenuto nel 2018 e sin da subito la dama si è fatta notare per bellezza e carattere.

Anche se ha partecipato a molte edizioni del dating show è stata poco fortunata in amore. Fatta eccezione per la relazione che ha vissuto con Riccardo (un rapporto durato qualche mese lontano dai riflettori), Roberta è stata corrisposta poche volte e in alcune occasioni è stata anche considerata la "terza incomoda".

Il pubblico ricorderà le liti che la dama ha avuto con Ida sia per Guarnieri che per Alessandro, ma anche quelle più recenti con Emanuela per Marco Antonio, tutte incentrate su un interesse che lei provava ma che i cavalieri non ricambiavano allo stesso modo.

Durante la registrazione dell'8 gennaio, invece, Roberta era regolarmente in studio e ha assistito a un duro faccia a faccia tra Alessandro e Armando.

Duro scontro tra i cavalieri

L'anticipazione più spiazzante che Lorenzo Pugnaloni ha dato sulla registrazione di U&D dell'8 gennaio riguarda anche due cavalieri del parterre: Armando (che è tornato in studio dopo quasi due mesi d'assenza) ha sfiorato la rissa con Alessandro.

Incarnato e Vicinanza hanno in comune un interesse per Cristina: il primo ha frequentato la dama più di un anno fa, il secondo ci sta uscendo in questo periodo.

Gli avvistamenti fuori dallo studio

Durante le feste sul web si è parlato anche di Alessandro e del tempo che ha passato con Cristina. Alcuni fan di U&D hanno visto e fotografato la coppia sia a Napoli che a Roma, raccontando di passeggiate mano nella mano e di sguardi d'intesa.

La dama e il cavaliere hanno partecipato alla prima registrazione del 2024 e hanno aggiornato il pubblico sugli sviluppi che ha avuto la loro frequentazione nelle ultime settimane.

Vicinanza ha parlato di questo nuovo legame anche nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo e che è stata trasmessa in tv il 7 gennaio. L'imprenditore si è detto contento della conoscenza con Cristina, ma dispiaciuto del fatto che Roberta abbia lasciato il programma anche a causa sua.