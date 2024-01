Nella nuova puntata di Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) in programma giovedì 11 gennaio dalle ore 21:30 su Canale 5, Zuleyha Altun dovrà fare i conti con una brutta novità: scoprirà che Demir Yaman non ha trovato rifugio in Siria. Tutta Çukurova intanto piangerà la morte di Fekeli, ritrovato senza vita all'interno della sua auto da Gaffur e Rasit.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur e Rasit trovano Fekeli senza vita

Fekeli scomparirà nel nulla, tanto che Lutfiye si preoccuperà parecchio. La donna sospetterà che gli sia successo qualcosa di grave.

Zuleyha, intanto, parteciperà alla cena della Camera degli Esportatori dove saranno presenti il sindaco e Hakan. Betul, invece, verrà esclusa dall'evento. Abdulkadir le consiglierà di giocare con astuzia se vuole diventare la nuova signora di Cukurova.

Gaffur e Rasit troveranno il corpo senza vita di Fekeli a bordo della sua autovettura. La morte dell'anziano impresario in breve tempo farà il giro di tutta Cukurova. La salma verrà trasportata in ospedale dove Aykut confermerà a Lutfiye che Fekeli è deceduto per un infarto.

Zuleyha ha la certezza che Demir non ha trovato rifugio in Siria

Zuleyha, intanto, si recherà in commissariato dove apprenderà che Fikret è stato arrestato per aver aggredito il procuratore.

Zuleyha avrà anche la certezza che Demir non ha trovato rifugio in Siria. Mehmet, a questo punto, convincerà l'uomo di legge a rimettere in libertà il fratellastro di Demir.

Lutfiye e Zuleyha vorranno vederci chiaro sulle circostanze che hanno portato alla morte di Fekeli. La moglie di Demir racconterà che l'uomo non si era mai recato ad Ankara come tutti credevano.

Nel frattempo alla villa verrà organizzata una veglia funebre dove parteciperanno Fikret e tutti i parenti. Anche Mehmet farà il suo arrivo alla tenuta per porgere le condoglianze alla famiglia della vittima. Zuleyha confesserà all'imprenditore di avere delle perplessità in merito alla morte di Fekeli per infarto.

La storia di Fekeli

Fekeli è stato tra i personaggi più amati dai fan di Terra Amara. Ha fatto il suo ingresso nel corso della prima stagione, prendendo sotto la sua ala protettrice Yilmaz Akkaya durante la loro detenzione. I due avevano stretto un forte legame basato sul desiderio di vendetta ai danni della famiglia Yaman. Col passare del tempo Fekeli ha intrapreso una relazione con l'amore di gioventù Hunkar, nonostante il parere contrario di Demir e Yilmaz. I due avevano deciso di convolare a nozze, ma il destino ci ha messo lo zampino. Behice ha ucciso Hunkar spezzando il cuore di Fekeli, che non è più riuscito a riprendersi dal grave lutto.