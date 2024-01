L'appuntamento con Uomini e donne è ripreso regolarmente in tv e, da questo lunedì 8 gennaio, sono ripartite anche le registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, le riprese di questo pomeriggio sono state particolarmente infuocate, dato che in studio c'è stata una rissa sfiorata tra Alessandro e Armando.

Spazio anche al ritorno di Roberta Di Padua, rientrata a far parte del parterre over dopo che proprio nella puntata di questo pomeriggio si era assistito alla sua uscita.

Il ritorno di Roberta Di Padua nel cast del trono over

Le anticipazioni della nuova registrazione del talk show rivelano che in studio c'è stato spazio per il ritorno di due volti noti del trono over.

La prima è Roberta Di Padua che, durante le riprese di qualche settimana fa, aveva annunciato di voler abbandonare definitivamente la trasmissione e uscire di scena dal cast del trono over.

Il motivo? Roberta non aveva accettato la decisione di Alessandro Vicinanza di intraprendere un nuovo percorso con la dama Cristina, togliendo così spazio e tempo a quello che stavano costruendo insieme fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Armando sfiora la rissa con Alessandro: registrazione Uomini e donne 8 gennaio

Ora, però, Roberta è tornata di nuovo sui suoi passi e ha scelto di ripresentarsi in trasmissione per portare avanti il suo percorso e riprendere la conoscenza di nuovi cavalieri.

In studio si è assistito anche al rientro di Armando Incarnato, un altro volto storico del trono over assente in trasmissione da un bel po' di puntate.

In un primo momento si era parlato di una sua possibile uscita di scena definitiva dal cast del trono over, ma alla fine non è stato così.

La presenza di Armando non è passata inosservata, dato che il cavaliere napoletano è stato protagonista di una rissa sfiorata in studio con Alessandro Vicinanza, col quale già in passato c'erano stati diversi momenti di tensione e scontro verbale in trasmissione.

Anche in passato Armando aveva acceso polemiche e liti in studio

Non è la prima volta che Armando diventa protagonista di episodi simili che si verificano nel corso delle riprese del talk show di Maria De Filippi.

In passato, ad esempio, il cavaliere napoletano si ritrovò ai ferri corti con Riccardo Guarnieri, storico ex fidanzato di Ida Platano.

I due arrivarono a sfiorare la rissa in studio con tanto di spintoni, costringendo la padrona di casa del programma ad intervenire tanto da decidere di censurare alcune scene dalla messa in onda televisiva, dato che il talk show va in onda nel primo pomeriggio su Canale 5.