La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne - da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio - vedrà delle nuove liti tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Lui chiederà alla dama di ballare ma lei rifiuterà. A quanto pare il cavaliere vorrebbe riprendere la conoscenza con la dama di Cassino, ma evidentemente lei non è più disposta a farlo, visto che gli rifilerà un due di picche. Brutte notizie per Gemma Galgani che rimarrà senza cavalieri: Orfeo deciderà di interrompere la loro frequentazione.

Roberta Di Padua rifila un due di picche ad Alessandro Vicinanza

La nuova settimana di Uomini e donne vedrà ancora una volta al centro delle dinamiche Alessandro Vicinanza. Lui discuterà animatamente con Roberta Di Padua e lo farà nel momento in cui il cavaliere sarà a centro studio per raccontare la sua uscita con la dama Maura. Verrà fuori che lui e Roberta nei giorni scorsi, si sono stuzzicati sui social, postando delle immagini in cui sono ritratti con lo stesso profumo. In studio Alessandro dichiarerà di aver postato quella foto di istinto usando come sottofondo la loro canzone e questo perché voleva che Roberta gli desse un segnale. Sentendo queste parole, la dama Maura si alzerà da centro studio e tornerà a sedersi nel parterre.

È evidente che Vicinanza stia cercando di recuperare con Roberta. Peccato che lei non ne voglia più sapere, visto che si rifiuterà di ballare con lui. In sostanza, Vicinanza riceverà un due di picche dalla dama di Cassino.

Orfeo scarica Gemma: la dama resta senza corteggiatori

Stando a quanto già registrato lo scorso 22 gennaio, a Uomini e donne Gemma Galgani tornerà a centro studio dopo alcune settimane di assenza.

La dama torinese si sta contenendo con Barbara De Santi lo stesso cavaliere, Orfeo il quale dirà di non essere interessato a Gemma. Sarà un brutto colpo per Galgani che, ancora una volta, rimarrà sola e senza corteggiatori. Orfeo vorrà continuare con Barbara, ma la dama chiuderà la conoscenza accusandolo di essere troppo interessato all'aspetto fisico.

Per quanto riguarda il Trono Classico, da segnalare una lite molto accesa tra Ida e il suo corteggiatore Mario, con la tronista che se ne andrà dietro le quinte per smaltire l'arrabbiatura.

Una ricostruzione sul tira e molla tra Alessandro e Roberta

Da quando in autunno ha fatto il suo ritorno a Uomini e donne, Alessandro Vicinanza ha attirato su di sé diverse critiche. Soprattutto per come ha gestito la conoscenza con Roberta Di Padua e con Cristina Tenuta. Appena ha rimesso piede in studio è infatti uscito con Roberta, forte della loro pregressa conoscenza: la donna di Cassino d'altronde non ha mai nascosto di avere un debole per l'ex di Ida.

Purtroppo per lei, Alessandro però ha preferito "parcheggiarla" per poter conoscere pure Cristina.

Anche per questo motivo ora Roberta non ha nessuna intenzione di dare una ulteriore chance al cavaliere di Salerno. Ovviamente tutto questo non incide positivamente neanche col rapporto dell'uomo con Cristina, con la quale recentemente ha avuto una discussione in studio.