La puntata di Un posto al sole di venerdì 26 gennaio si è conclusa con Diego che si appresta a dire a Filippo tutta la verità su quanto accaduto in Polonia. Molti spettatori, però, hanno espresso alcune perplessità in merito a quello che Sartori sa, o potrebbe sapere, sulla vicenda di Tommaso.

In difesa del pubblico, va detto subito che la narrazione non è mai stata del tutto chiara a questo proposito. Non c'è mai stato, infatti, un episodio in cui Roberto spiega esaurientemente tutto a suo figlio e a Serena. A seguire, però, verrà chiarita questa vicenda in modo esaustivo.

Lara è andata a parlare con Filippo e Serena

Per comprendere al meglio quello che sa Filippo è giusto procedere per gradi. Il primo passo verso la verità avviene a inizio settembre Roberto si reca da Filippo e gli rivela tutti i suoi dubbi in merito alla paternità di Tommaso.

Nell'episodio del 15 settembre c'è un evento chiave, Lara si reca da Sartori e Serena implorandoli di aiutarla e sostenendo che Tommy è figlio suo e di Roberto. In quel caso Filippo e la moglie, che non hanno ancora un quadro chiaro della situazione, e si mostrano comprensivi ma non offrono nessun sostegno alla donna in attesa di avere maggiori chiarimenti.

Filippo sa che Tommy non è figlio di Roberto e Lara

Mentre Lara si affanna per salvare una situazione che rischia di naufragare, Marina continua le sue indagini.

I dubbi di Ferri aumentano e, per questo, chiede un esame del DNA a Martinelli. Di fronte al rifiuto di quest'ultima, Roberto la affronta duramente, arrivando persino a strangolarla per costringerla a dire la verità. È il 19 settembre e la donna confessa a Ferri che Tommy non è suo figlio, ma di Ida. Nel suo racconto, spiega di aver aiutato una ragazza in difficoltà e di aver visto nella gravidanza un segno del destino.

Nel frattempo, Ida, impaurita da quanto sta accadendo, scappa con Tommaso. In questo contesto si verifica un altro punto chiave: Filippo va a casa del padre, dove discutono della vicenda. Giordano propone di andare alla polizia per raccontare tutto su Lara e sulla compravendita del bambino. La presenza di Filippo implica che lui sia a conoscenza di tutto.

Questo porta a chiedersi: perché Sartori allora non interviene?"

Il futuro di Ida

In effetti, Filippo non è completamente esente da colpe: di fronte a una vicenda così complessa, ha preferito porre poche domande e accettare la versione dei fatti di suo padre. Per quanto ne sappia lui, Ida è una ragazza sola e in difficoltà, e suo padre l'ha accolta in casa, fornendole tutto il necessario per crescere suo figlio. Pertanto, per Filippo, suo padre rimane una sorta di benefattore. Riguardo al viaggio in Polonia, che rappresenta il punto più basso di questa vicenda, Filippo ammette di non sapere nulla, e non vi è motivo di non credere alle sue parole. Va detto che, recentemente, Sartori si è riferito a Tommy come suo fratello.

È quindi consapevole che, legalmente, il piccolo è figlio di Ferri e, pur trattandosi di una menzogna, accetta la situazione. A sua difesa, si può dire che è convinto che Ida stia bene e che goda della protezione di suo padre. Tuttavia, ora che conosce la verità, sembra probabile che possa decidere di intervenire.

D'altro canto, Sartori, come Diego e suo padre, potrebbe avere le mani legate. Rivolgersi alla polizia significherebbe esporre Ida al rischio di finire in prigione e perdere Tommy per sempre, una decisione troppo grave per essere presa alla leggera. È probabile quindi che lascino alla ragazza la decisione su cosa fare. Al momento, l'unica speranza reale di Ida è che Ferri e Marina si redimano e la lascino libera di crescere Tommy lontano da loro. È un'ipotesi difficile, ma non impossibile.