La puntata di Un posto al sole di mercoledì 3 gennaio è stata segnata dall'addio di Speranza ma l'attenzione, subito dopo, si è spostata sul "secondo round" tra Viola ed Eugenio. In una sequenza molto simile a quella andata in onda a metà novembre il magistrato si è scagliato contro la sua ex rinfacciandole tutte le sue "colpe".

Al momento la maggior parte dei fan si è schierata con Nicotera, ciò nonostante non sono mancate polemiche tra chi ha difeso Viola, denotando una disparità di trattamento con un personaggio maschile come Samuel.

Un posto al sole: le differenze tra Viola e Samuel

Molti hanno osservato una certa disparità nel trattamento riservato a Viola (Ilenia Lazzarin) e a Samuel (Samuele Cavallo) in merito al loro tradimento, sottolineando il fatto che un uomo venga perdonato più facilmente. Questa percezione è in parte corretta, tuttavia è importante considerare le differenze significative tra le loro storie, che trascendono la semplice questione di genere.

La breve storia d'amore tra lo chef/cantante e Speranza (Mariasole Di Maio) non può essere certamente paragonata al legame decennale tra Viola ed Eugenio. Nel primo caso, si trattava infatti di poco più di una cotta giovanile inoltre i toni della vicenda erano decisamente più leggeri, ragione per cui non si è verificata una sollevazione popolare contro Samuel.

Amore e bugie: il percorso di Viola, tra Eugenio e Damiano

Pur non essendo privo di difetti, Eugenio è indubbiamente un brav'uomo. Il magistrato, infatti, non è mai stato violento con la moglie né ha esercitato alcuna pressione su di lei. La loro relazione non era tossica; piuttosto, Viola si è semplicemente innamorata di un altro uomo.

La questione non riguarda la sacralità della famiglia o l'onta del tradimento, ma le menzogne che la donna ha raccontato per mesi, mentre intratteneva una relazione con Damiano (Luigi Miele).

Il controverso discorso di Eugenio

Le parole di Eugenio sono state percepite positivamente da gran parte del pubblico di Un posto al sole.

Nella sua dura reprimenda, il magistrato ha sottolineato il fatto che la donna non si sia mai assunta le sue responsabilità. Nicotera ha avuto inoltre gioco facile ricordandole che una delle cause, che lei ostentava come motivo della loro separazione, fosse il suo impegno lavorativo, nonostante poi lei abbia optato per una relazione con qualcuno che svolge un mestiere ancora più rischioso.

D'altra parte, alcuni hanno considerato troppo aspre le osservazioni di Eugenio. Quest'ultimo, infatti, non ha espresso nessuna autocritica né menzionato l'attentato subito da Viola, un evento cruciale che ha segnato l'inizio della loro crisi.