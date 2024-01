In Terra Amara Betül e Sermin saranno pronte a rubare il patrimonio degli Yaman e l'eredità dei Fekeli, questo grazie al matrimonio tra la giovane ragazza e Fikret, ma molto presto avranno tra le mani "un'arma" che tornerà molto utile. Betül troverà una foto che attesta che Mehmet in realtà è Hakan e la mostrerà subito a Sermin. Quest'ultima, però, temerà per alcune ritorsioni da parte di Hakan, nel caso in cui la verità venisse a galla a causa della figlia.

La scoperta di Betül

Betül ha fatto una scoperta sconvolgente. Rovistando tra gli effetti personali della nonnina Azize ha trovato una foto che ritrae Demir insieme a Mehmet Kara.

Una coincidenza abbastanza strana, visto che la ragazza non era a conoscenza del fatto che i due avessero un rapporto di amicizia. Solo la didascalia posta nel retro dell'immagine le ha schiarito le idee: quello nella foto è Hakan, quindi sta a significare che lui e Mehmet sono la stessa persona.

Dopo un parapiglia che ha coinvolto anche la nonnina Azize, che caduta a terra si è ferita la testa, Betül avrà modo di tornare a casa e riflettere su quello che ha appena scoperto.

Sermin scopre la vera identità di Mehmet

Porterà con sé quello foto e continuerà a guardarla, incredula di quanto scoperto. Anche Sermin rientrerà a casa e le due avranno modo di discutere del loro obiettivo principale: non solo derubare gli Yaman, ma anche entrare in possesso dell'eredità dei Fekeli grazie al matrimonio con Fikret.

Betül, però, non riuscirà a tenere per sé la scoperta appena fatta, così farà vedere alla madre la foto che ha trovato nella stanza di Azize. "Demir e Mehmet erano amici?", esclamerà Sermin, ma la figlia la sorprenderà ancora di più: "Quello non è Mehmet Kara - le dirà indicando la didascalia - ma Hakan Gümüşoğlu".

Sermin teme per l'incolumità sua e di Betül

"Betül devi assolutamente distruggere questa foto", dirà Sermin preoccupata, ma la figlia non ne avrà nessuna intenzione: "Ma sei pazza mamma, non lo farò mai". "Figlia mia non puoi andare contro questo uomo", urlerà Sermin, conscia del fatto che Hakan sia un trafficante d'armi. "Invece lo farò", risponderà stizzita Betül.

La ragazza sarà determinata a usare quella foto a sua favore e non avrà assolutamente paura di affrontare Hakan e i suoi uomini.

Sibel Taşçıoğlu protagonista della serie Kızılcık Şerbeti

Intanto in Turchia l'interprete di Sermin, Sibel Taşçıoğlu, è la protagonista della serie Kızılcık Şerbeti, produzione che ha debuttato nel 2022 (composta da due stagioni), del genere drammatico e sentimentale, che racconta la vita di due famiglie unite dalla stessa "verità".

Sibel Taşçıoğlu interpreta il ruolo di Pembe, una moglie e madre devota che fa di tutto per rendere la sua famiglia felice.