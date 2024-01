La morte di Fekeli in Terra amara avrà molte conseguenze nella vita dei suoi famigliari e non solo. Lutfiye riuscirà a scoprire che Ali Rahmet non è spirato per un infarto, ma è stato ucciso. Il colpevole ha un nome ed è quello del pericoloso Abdulkadir, che non ci metterà molto a rapire lei e Betul per costringerla a mantenere il segreto. Se non lo farà, la famiglia Yaman verrà travolta dallo scandalo: Abdulkadir è in possesso di un video compromettente di Fikret alle prese con il commercio di sostanze illecite.

Intanto, il legame tra Zuleyha e Mehmet si rafforzerà sempre di più.

Tra i due ci sarà un passionale bacio, che segnerà l'inizio della loro tormentata relazione.

Lutfiye scopre la verità sulla morte di Fekeli

La morte di Fekeli lascia un grande vuoto a Cukurova, che perde un uomo di valore e di grande generosità. Has sacrificato la sua vita per proteggere quella di Zuleyha, all'oscuro del fatto che Mehmet Kara le abbia detto una bugia sulla sua vera identità.

Decisa a venire a capo della faccenda, Lutfiye riuscirà a scoprire cosa è successo davvero a Fekeli: non è morto per un arresto cardiaco ma è stato ucciso dagli uomini di Abdulkadir. Lutfyie commetterà l'errore di dire tutto a Betul che, come sappiamo, sta facendo il doppio gioco.

Litfiye e Betul verranno rapite e si troveranno davanti Abdulkadir, che le minaccerà: se oseranno parlare, verrà diffuso il video in cui Fikret tratta sostanze stupefacenti.

Il video verrà visto anche da Hakan, che prenderà una decisione inaspettata.

Mehmet e Zuleyha si baciano

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara vedranno Hakan offrire dei soldi ad Abdulkadir affinché il video di Fikret non venga diffuso. Inoltre, deciderà di tagliare ogni collaborazione con lui, invitandolo a lasciare Çukurova.

Intanto, Zuleyha, che non sa nulla di tutto quello che sta accadendo alle sue spalle, si lascerà andare a un bacio appassionato con Mehmet, l'inizio della loro storia d'amore. Kara mediterà di chiedere la sua mano, ora che Demir non rappresenta più alcun ostacolo: accetterà?

Betul ha due personalità?

Il personaggio di Betul è molto difficile da inquadrare.

Sembra che in lei ci siano due anime, una buona e una cattiva, che non riescono ad avere il sopravvento. Ci si domanda come faccia a ingannare tutti mantenendo un'impassibilità degna di un'attrice. La risposta potrebbe essere molto più semplice di quanto si possa immaginare: Betul ha un disturbo di personalità - difficile inquadrare esattamente quale, tra l'antisociale e l'istrionico - che le impedisce di provare empatia e sensi di colpa, pensando solo al proprio tornaconto personale.