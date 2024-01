Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 gennaio rivelano che Diego Giordano riuscirà finalmente a scoprire la verità sul segreto di Ida e su quanto sta succedendo in Polonia.

Il ragazzo verrà così a sapere che la sua amata aveva venduto suo figlio e non potrà non essere deluso e amareggiato da una scoperta che lo metterà a durissima prova.

Intanto Raffaele inizierà ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti dei coniugi Ferri per quello che avevano architettato ai danni della donna.

Diego Giordano scopre le menzogne di Ida e resta deluso: anticipazioni Upas dal 15 al 19 gennaio

Diego non si arrenderà e desidererà andare fino in fondo per cercare di scoprire la verità su Ida e capire cosa stia succedendo in Polonia.

Il figlio di Raffaele scoprirà finalmente i segreti legati al passato della donna e verrà a conoscenza del fatto che aveva venduto suo figlio Tommaso.

Un duro colpo per Diego che non riuscirà ad accettare questo aspetto legato al passato della donna non potendo più guardarla con gli stessi occhi.

Diego si renderà conto di essere stato ingannato da Ida dato che, per tutto questo tempo, non gli ha mai detto la verità su come stessero le cose nonostante il rapporto speciale che si era venuto a creare tra di loro.

Raffaele sul piede di guerra nei confronti di Marina e Roberto

Le anticipazioni della soap opera fino al 19 gennaio rivelano che Raffaele proverà a mettere una buona parola per la donna cercando di convincere suo figlio a non essere particolarmente duro.

Intanto però, Raffaele non riuscirà a perdonare Marina e Roberto per quello che hanno architettato ai danni di Ida.

Giordano li guarderà con disprezzo dato che, ancora una volta, hanno sfruttato una persona debole per riuscire ad arrivare al loro losco obiettivo, servendosi della loro potenza economica.

Viola, invece, si ritroverà a fare i conti con una nuova inaspettata proposta di lavoro.

Diego in crisi, non si esclude possa chiudere con Ida nelle prossime puntate

Sta di fatto che Diego si ritroverà a mettere in discussione i sentimenti che prova nei confronti di Ida, dopo che in passato aveva dimostrato di essere disposto a tutto pur di riuscire a conquistare la donna e poter stare con lei.

Il giovane Giordano non aveva mai nascosto il sentimento nei confronti della mamma di Tommaso, anche quando la donna sembrava voler tenerlo a distanza ed evitare di intraprendere una relazione sentimentale.

Adesso, però, tutto potrebbe cambiare: non si esclude che Diego possa voler chiudere con Ida, non riuscendo a perdonare le menzogne che la donna le ha raccontato.