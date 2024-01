Dopo il lutto che l'ha colpita Beatrice Luzzi ha deciso di riprendere l'esperienza al Grande Fratello, ed è tornata nella casa nella puntata di lunedì 8 gennaio. Il suo ingresso però sta dividendo i telespettatori: da un lato c'è chi crede che sia rientrata come se niente fosse, mentre dall'altro c'è chi crede che abbia fatto bene visto che si tratta pur sempre di un'occasione di lavoro.

Le motivazioni che hanno spinto la concorrente a tornare

In apertura di puntata, Alfonso Signorini ha rimproverato alcuni concorrenti per la mancanza di empatia avuta nei confronti del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi.

Dopo aver ascoltato tutto dal confessionale l'attrice ha effettuato il proprio ingresso in casa e ha comunicato i motivi che l'hanno portata a decidere di proseguire il gioco: "Purtroppo è successo quello che sapete, sono stata investita da un dolore enorme. Non vi nego che è stata una decisione difficilissima quella di capire cos'era meglio fare".

La concorrente ha rivelato di essersi ricordata le parole del padre durante l'incontro avvenuto prima di Natale, in cui la spronava a portare a termine il percorso all'interno del programma: "Ho deciso che era giusto continuare". Luzzi poi ha spiegato che la mamma, in sua assenza, troverà l'appoggio da parte dei fratelli e delle sorelle.

La reazione di alcuni utenti del web

Sui social il rientro di Beatrice Luzzi al GF sta facendo discutere. In particolare su X un utente ha criticato la scelta della concorrente: "Non solo era già uscita per quattro giorni quando è andata in ospedale perché stava male il padre, poi è rientrata. Mai avrei pensato che con il grave lutto sarebbe rientrata come nulla fosse, vestita di bianco, paillettes e brillantini.

La gente così non smetterà mai di scioccarmi". Un altro ha scritto: "Lo faccio per lui, perché dire che lo fa per soldi fa perdere consensi".

Ovviamente c'è anche chi ha apprezzato il ritorno in gara di Beatrice Luzzi, ritenendo che abbia fatto bene a riprendere un percorso che aveva dovuto interrompere per cause di forza maggiore e scrive: "Ben tornata a casa".

Il chiarimento di Alfonso Signorini sul regolamento

Prima e dopo il ritorno di Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori e agli stessi concorrenti che l'attrice non ha infranto alcun regolamento: "Di fronte a un evento del genere non possiamo assolutamente privare il concorrente di tornare in famiglia e se decide di tornare è libero di farlo perché è legato a un evento imprevisto. Questo programma dura ormai sei mesi e quindi può succedere di tutto".

Inoltre il presentatore ha fatto notare che nelle altri edizioni anche altri concorrenti erano usciti e rientrati nella casa di Cinecittà: Antonino Spinalbese è stato fuori 14 giorni per motivi di salute, mentre Milena Miconi era uscita per andare al funerale del suo agente.