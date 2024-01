Il 2023 è stato un anno difficile per molte delle coppie nate nella trasmissione Uomini e donne. Molte di esse sono "scoppiate" proprio nel corso dell'anno appena terminato e tra le tante spiccano quelle di Isabella Ricci e Fabio Mantovani e di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Tra i giovani invece hanno rotto fra loro Nicole Santinelli e Carlo Alberto, Federico e Carola, ma anche Luca Salatino e Soraia Ceruti.

Tra le coppie 'scoppiate' nel 2023 Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Il 2023 non ha portato molta fortuna in amore a diversi protagonisti di Uomini e donne.

A dirsi addio sono stati a inizio del 2023 Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex protagonisti del Trono Over. I due si erano sposati a distanza di qualche mese dalla loro uscita dal programma, avvenuta a fine del 2021. Erano infatti convolati a nozze nel maggio del 2022, ma le cose fra loro non sono andate per il meglio, visto che a distanza di nemmeno un anno dal matrimonio, il loro amore è giunto al capolinea.

Anche altri due ex volti over di sono detti addio: Sabino e Silvia Zanin.

U&D, chi si è lasciato nel 2023: Ida e Alessandro e Federico e Carola

Tra le coppie "scoppiate" nel 2023, la più chiacchierata è quella di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due i sono detti addio a ottobre ed entrambi hanno deciso di rimettersi in gioco ancora una volta a Uomini e donne.

Lei è diventata tronista, me tre lui si è seduto nuovamente nel parterre Over: una scelta che ha fatto parecchio discutere, visto che si ritrovano a condividere lo stesso studio a poco tempo di distanza dalla loro rottura.

Guardando invece alle coppie nate al Trono Classico, non hanno avuto fortuna Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

La loro storia è durata solo pochi mesi dopo la scelta. Anche l'ex tronista Nicole Santinelli e la sua "scelta" Carlo Alberto Mancini si sono detti addio dopo poche settimane. Infine è finita anche tra Luca Salatino e Soraia Ceruti.

Ipotesi sul futuro Maria De Filippi starebbe pensando di rivoluzionare Uomini e donne

Generalmente i protagonisti del Trono Classico sono quelli che convincono meno i telespettatori di Uomini e donne.

Mai come in questi ultimi anni, le scelte dei tronisti sembrano essere quasi forzate, visto che le storie poi non durano che una manciata di settimane o nel migliore dei casi pochi mesi. Il pubblico ormai è dell'idea che i giovanissimi partecipino al programma di Maria De Filippi più per ottenere visibilità e followers che per trovare il vero amore.

Anche per questo la conduttrice pavese starebbe pensando in prospettiva di apportare dei cambiamenti al Trono Classico per renderlo di nuovo accattivante per il pubblico. In un certo senso, Maria ha già cominciato una sorta di "rivoluzione", affidando a Ida il ruolo di tronista. È la prima volta nella storia del dating che una persona over 40 sale sul trono e potrebbe quindi non essere l'ultima.