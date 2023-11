Mercoledì 22 novembre è andata in onda una delle puntate di Uomini & Donne più attese dai telespettatori, quella dedicata al ritorno nel cast di Ida Platano, che ha debuttato sulla poltrona rossa. Intanto Maria De Filippi ha anticipato che questo è solo il primo passo verso una nuova versione del dating-show, una formula che permetterà anche agli over 40 di cercare l'anima gemella uscendo in esterna con dei corteggiatori.

Le spiegazioni di Maria De Filippi

In poco più di mezz'ora il cast di U&D ha riaccolto due sue vecchie conoscenze, una discussa dama e un cavaliere che mancava dal parterre dalla scorsa primavera.

Maria De Filippi ha aperto la puntata del 22 novembre informando gli opinionisti che stava per entrare un uomo con il quale si sono scontrati molto in passato (si riferiva ad Armando ma lì per lì non ha svelato il suo nome) ma, visto che lui non era pronto, ha rimandato questa sorpresa.

Subito dopo la padrona di casa del dating-show ha chiesto all'assistente di studio di aggiungere un trono affianco a quelli dove sono seduti Brando e Cristian e ha mandato in onda il video di presentazione di una nuova tronista.

"Si tratta di Ida ed è l'inizio di una nuova serie", ha spiegato la conduttrice tra lo stupore dei presenti.

L'accoglienza a Ida

Maria De Filippi ha accolto Ida con affetto e ha anticipato che l'intenzione sua e della redazione è quella di ridare vigore al Trono Classico inserendo nel cast personaggi non più giovanissimi.

Anche se tra le righe, dunque, la presentatrice ha lasciato intendere che in futuro potrebbero accomodarsi sulla poltrona rossa altri over 40 (Platano ha 42 anni, circa 20 in più rispetto ai "colleghi" Brando e Cristian), soprattutto se questa nuova formula appassionerà il pubblico.

De Filippi ha anche ammesso la difficoltà che gli autori hanno avuto nel trovare corteggiatori di un'età adeguata a quella della tronista di Brescia, poi ha fatto entrare quattro ragazzi poco più che 30enni.

Tina ha incalzato Ida con domande sulla sua ultima storia d'amore e lei ha risposto che è stato Alessandro a lasciarla perché non era più felice. "Non mi strappo i capelli per nessuno, l'ho fatto in passato ma adesso basta", ha commentato Ida. L'opinionista Cipollari ha anche chiesto spiegazioni su che fine abbia fatto Riccardo Guarnieri, storico ex di Platano, e Maria ha detto che si è fidanzato con una persona esterna al programma.

L'entrata di Armando e poi l'assenza prolungata

La seconda parte della puntata odierna di U&D è stata dedicata a un altro grande ritorno: Armando è riapparso agli studi Elios dopo mesi d'assenza e quasi tutti l'hanno accolto con affetto, anche Gianni Sperti che l'ha tanto criticato in passato. Incarnato ha subito bisticciato con Aurora e ha spiegato di non aver partecipato alle registrazioni precedenti perché non se la sentiva e non stava bene con sé stesso.

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte nelle ultime due settimane, però, fanno sapere che il cavaliere non si è più visto e nessuno ha spiegato il perché. Ad oggi, mercoledì 22 novembre, Armando ha preso parte a una sola puntata dell'edizione 2023/2024 (appunto quella che stata trasmessa in tv questo pomeriggio), dopodiché si è assentato per ragioni sconosciute.