Diego può correre in Polonia per salvare Ida nelle puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 gennaio. Grazie all'aiuto del padre, la donna riuscirà a mettersi in contatto con Diego ed è probabile che il ragazzo prenda il primo volo per Varsavia e la raggiunga. Per Marina e Roberto potrebbe arrivare la resa dei conti, mentre per Ida e Diego sarebbe sempre più vicino il lieto fine.

La telefonata di Ida a Diego

La lunga vicenda di Ida dovrebbe giungere presto a una conclusione e nelle prossime puntate arriverà una svolta. Le trame di venerdì 5 gennaio, infatti, annunciano che Ida proverà a scappare e raggiungerà un'amica, ma sarà tradita anche da parte sua.

Per la giovane madre sembrerà spegnersi ogni speranza, perché la zia Magdalena la rinchiuderà in casa, ma il padre di Ida troverà una soluzione. L'uomo farà trovare a sua figlia un telefono con cui poter chiamare Diego e la donna non si lascerà scappare questa occasione.

Ida telefonerà al giovane Giordano che risponderà e sarà felicissimo di sentirla. A questo punto molto probabilmente la madre di Tommaso spiegherà di essere prigioniera della sua famiglia. Il figlio di Raffaele non potrebbe mai restare con le mani in mano davanti ad una situazione del genere, quindi è probabile che prenda il primo aereo per raggiungere la ragazza e salvarla.

La zia Magdalena può essere ancora una minaccia

La telefonata di Ida segnerà un grande cambiamento, ma non si esclude che la zia Madgalena arrivi appena in tempo per impedire a sua nipote di spiegare tutto a Diego.

Anche in questo caso, tuttavia, il figlio di Raffaele potrebbe intuire che la ragazza è in pericolo.

Sapendo che Ida è partita con Marina e Roberto, non si esclude che Diego possa affrontare direttamente Ferri e chiedere a lui delle spiegazioni in merito all'assenza prolungata della ragazza. Ad ogni modo, il piano di Marina e Roberto pare avere le ore contate.

Un possibile lieto fine per Ida e Diego

Diego ha conosciuto Ida dopo aver avuto diverse delusioni in amore. Dopo la fine della storia con Beatrice, la vita sentimentale del figlio di Raffaele non ha mai raggiunto un vero equilibrio. Diego si è innamorato solo di Lia, la finta governante che mirava solo al tesoro nascosto a Palazzo Palladini.

Dopo aver scoperto l'ennesimo inganno, il ragazzo ha preferito restare da solo, ma con Ida può arrivare davvero una storia d'amore importante. L'intesa tra i due è stata evidente sin da subito e Diego non si lascerà sfuggire l'occasione di provare a essere felice. Il figlio di Raffaele non si è mai tirato indietro quando c'è stato da combattere e anche questa volta sarà pronto a difendere la donna che ama.