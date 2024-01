Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 9 gennaio rivelano che c'è stato spazio per la prima "scelta" di quest'anno.

Il tronista Cristian ha infatti deciso di chiudere la sua esperienza nel cast della trasmissione e lo ha fatto insieme a Valentina. Tuttavia, non c'è stata la tradizionale "scelta" in studio, dato che tutto ciò è avvenuto all'esterno della trasmissione di Canale 5.

Cristian ha fatto la sua scelta finale: registrazione Uomini e donne del 9 gennaio

Stando a quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sui social, il tronista Cristian ha scelto di mettere la parola fine al suo percorso in trasmissione e lo ha fatto andando via assieme a Valentina.

Il tutto, però, non è avvenuto in studio come da tradizione nella trasmissione di Canale 5, ma invece all'esterno. Di conseguenza non c'è stato spazio per la consueta cascata di petali rossi, che generalmente inonda lo studio nelle registrazioni delle scelte finali.

Virginia non era presente in studio all'ultima registrazione

Si apprende poi che Virginia, l'altra pretendente che si era messa in gioco per conquistare Cristian ma che recentemente era rimasta delusa, non è stata neppure presente in studio. La corteggiatrice, quindi, ha incassato il rifiuto finale del tronista dopo che nel corso delle registrazioni precedenti aveva avuto modo di rendersi protagonista di una serie di "scenate" che non erano piaciute affatto a Cristian.

In particolar modo, Virginia scelse di abbandonare la trasmissione nel bel mezzo di una registrazione, perché infastidita dagli atteggiamenti del tronista che, secondo lei, la "dava per scontata".

Un modo di fare che Cristian scelse di non perdonare e, se in alcune puntate dei mesi precedenti aveva fatto dei passi verso di lei per riconquistarla, questa volta aveva deciso di lasciarla andare liberamente e viversi così il suo percorso con l'altra pretendente Valentina.

Il pubblico del talk show pare non aver gradito i due tronisti uomini

Si chiude così il percorso del tronista Cristian che, in questi mesi di permanenza in trasmissione, non pare aver convinto fino in fondo gli spettatori da casa e il pubblico sui social.

In tanti si sono lamentati per la scarsa empatia dei tronisti uomini in carica quest'anno - Cristian e Brando - verso le rispettive troniste, tanto da ritenere la presenza di Ida Platano un "toccasana" per le dinamiche della trasmissione.

A questo punto l'altro tronista chiamato alla propria "scelta" è Brando. Intanto non si esclude che possano arrivare a breve dei volti nuovi maschili, innanzitutto per sostituire Cristian.