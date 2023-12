Colpo di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dove c'è stata l'eliminazione di Virginia dal cast del trono classico.

La giovane pretendente ha scelto di fare un passo indietro e di ritirarsi definitivamente dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5, evitando così di portare avanti il proprio percorso. Il motivo? La corteggiatrice ha ammesso di essere delusa e amareggiata dal comportamento del tronista in carica.

Ancora tensioni tra Virginia e Cristian: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di questa edizione rivelano che Virginia ha ancora una volta scelto di eliminarsi dalla trasmissione.

Non è la prima volta che avvengono scene simili all'interno dello studio del talk show di Canale 5 ma, questa volta, la ragazza è apparsa decisamente più convinta e sicura.

Virginia non ha mai nascosto la delusione per come si stanno evolvendo le cose con il tronista che, secondo il suo punto di vista, non le darebbe quelle risposte che lei sta cercando ormai da un po' di tempo.

Virginia abbandona il programma

Ecco che ad un certo punto Virginia ha ammesso di essersi stancata di una situazione che va avanti da un po' di tempo, una vicenda logorata anche dai litigi con la sua rivale in amore, Valentina, anche lei arrivata al rush finale di questo percorso.

Alla fine, Virginia ha dunque annunciato di voler andare via dalla trasmissione abbandonando lo studio nel corso delle riprese.

Resta da capire, a questo punto, cosa succederà nelle puntate di gennaio: tornerà oppure il tronista la lascerà andare via definitivamente?

Le incomprensioni tra Cristian e Virginia sono all'ordine del giorno

Non è la prima volta che accadono situazioni del genere tra Virginia e Cristian, dato che già nelle registrazioni precedenti del talk show i due ragazzi si erano ritrovati ai ferri corti in studio.

In particolar modo Virginia non si era presentata ad una esterna che Cristian aveva organizzato per lei, evitando di dare un preavviso e lasciando il ragazzo da solo ad attenderla inutilmente.

Un gesto che non era piaciuto per niente al tronista che, come se non bastasse, fu costretto a fare i conti con la furia della corteggiatrice stizzita dal bacio che c'era stato in esterna tra lui e l'altra pretendente Valentina.

In quella occasione, però, Cristian scelse di fare un passo nei confronti della ragazza ed evitare così di mandare all'aria la loro conoscenza.