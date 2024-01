Le anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 gennaio rivelano che i coniugi Ferri verranno incastrati da Diego in merito alle vicende di Ida.

Il ragazzo non si fiderà della versione dei fatti fornita da Marina e Roberto, e deciderà di mettersi in viaggio insieme a suo padre per raggiungere la ragazza in Polonia.

I coniugi Ferri scopriranno solo in seguito del piano dei Giordano, così decideranno di intervenire. Per loro sarà una corsa contro il tempo bloccarli ed evitare di vedere fallire il loro progetto.

I coniugi Ferri ingannati da Diego: anticipazioni Un posto al sole al 12 gennaio

Diego inizierà ad avere dei sospetti su quanto gli è stato raccontato dai coniugi Ferri in merito alla situazione di Ida. Per questo motivo, aiutato dal padre Raffaele, il ragazzo si dirà pronto a compiere un viaggio in Polonia: vuole scoprire che fine abbia fatto la mamma del piccolo Tommaso.

I due decideranno di non dire nulla a Roberto e Marina, in un primo momento ignari di quello che i Giordano stanno architettando alle loro spalle.

Successivamente, però, i due coniugi scopriranno come stanno davvero le cose e a quel punto si renderanno conto che devono cercare di intervenire al più presto, prima che il loro progetto possa fallire miseramente e ritrovarsi così nei guai.

Marina e Roberto corrono da Ida in Polonia

Marina e Roberto decideranno di correre al più presto da Ida prendendo il primo volo diretto da Napoli.

In questo modo spereranno di poter intervenire prima dell'arrivo dei Giordano, così da raggiungere Ida al più presto e portare avanti il loro piano diabolico.

Intanto Alberto continuerà a prendersi cura di suo figlio, ma giorno dopo giorno si rivelerà sempre meno adatto per questo tipo di compito.

Giulia si renderà conto della situazione e deciderà di intervenire: farà una proposta di lavoro a Clara, così da poterle permettere di iniziare a essere indipendente e prendersi cura del suo bambino.

La chiamata tra Diego e Ida nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera Diego ha ricevuto una chiamata da Ida disturbata da vari problemi di connessione.

Il ragazzo non è riuscito a comprendere perfettamente ciò che la donna gli ha detto, ma fin dal primo momento ha avuto il sospetto che si trattasse di una richiesta di aiuto a tutti gli effetti.

In un primo momento Raffaele aveva cercato di rassicurarlo, ma alla fine ha scelto di fidarsi dell'istinto di Diego e accettare di seguirlo in Polonia per scoprire come stanno le cose.