Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana dall'8 al 12 gennaio 2024 rivelano che Diego inizierà ad avere dei dubbi sulla situazione di Ida e deciderà di vederci più chiaro. Il ragazzo, sostenuto da suo padre, vorrà mettersi in viaggio per raggiungere la Polonia e in questo modo metterà seriamente nei guai Roberto e Marina. Il piano dei due coniugi rischierà di fallire e inizieranno a temere di essere smascherati per la vendetta attuata nei confronti della mamma di Tommaso.

Diego si mette sulle tracce di Ida: anticipazioni Upas 8-12 gennaio

Diego, dopo aver ricevuto una chiamata da parte di Ida, si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra e vorrà andare fino in fondo.

Per prima cosa, quindi, il ragazzo deciderà di affrontare Marina e Roberto così da poter capire dai due diretti interessati che cosa sia successo.

I coniugi Ferri però, cercheranno in tutti i modi di depistare i sospetti del ragazzo e in tal modo evitare che possa andare fino in fondo e scoprire cosa sta succedendo in Polonia.

Marina e Roberto rischiano di finire nei guai per Ida

Ma Diego avrà intenzione di andare avanti per la propria strada, curioso di scoprire la verità sulla sua amata Ida. Per tale motivo, quindi Diego si metterà in viaggio assieme a suo padre Raffaele per raggiungere la Polonia e mettersi così sulle tracce della donna.

Un duro colpo per Marina e Roberto che, quando capiranno che cosa sta succedendo, intraprenderanno una corsa contro il tempo per raggiungere il paese di origine di Ida al più presto ed evitare di essere scoperti.

I coniugi Ferri, infatti, rischiano di ritrovarsi nei guai per questa intricata vicenda motivo per il quale vorranno fare di tutto per bloccare Diego e suo padre che, nel frattempo, si metteranno alla ricerca dell'abitazione dove Ida è tenuta prigioniera dai suoi familiari.

Una ricostruzione: Roberto e Marina avevano ingannato Ida

Nelle puntate precedenti della soap opera, Ida era stata ingannata da Roberto e Marina: con il viaggio in Polonia l'avevano illusa dicendole che volevano semplicemente far conoscere il bambino i suoi familiari.

In realtà Ferri ha corrotto i familiari della donna e, sborsando loro una ingente somma di denaro, li ha convinti a trattenere la donna in Polonia, evitando così di farla tornare a Napoli.

È stato un duro colpo per Ida che, in questo modo, ha dovuto allontanarsi dal suo bambino, ignara della vendetta spietata che i coniugi Ferri hanno messo in atto.