Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023 annunciano che Ida, Marina e Roberto sono ormai pronti per andare in Polonia. Mentre la ragazza polacca sarà convinta che si tratti di una vacanza di breve durata, Ferri e sua moglie non esiteranno ad accordarsi con sua zia per impedire che possa fare ritorno in Italia.

Nel frattempo, la fragilità di Alberto porterà Niko a cercare di aiutare il collega, mentre Clara inizierà a fare i conti con i primi rimorsi.

Clara trema pensando al futuro che l’attende con Eduardo, Niko cerca di risollevare il morale del collega

Nelle prossime puntate della soap, Alberto, ormai scivolato nella depressione a causa della lontananza dal figlio Federico, non sembrerà voler reagire. Vedendolo in uno stato di estrema fragilità, Niko cercherà di fare del suo meglio per scuotere il collega. Nel frattempo Clara non sembrerà granché convinta della decisione presa, ossia di fuggire da Napoli insieme ad Eduardo Sabbiese e il figlio. La donna si sentirà inquieta di fronte alle prospettive di vita che l’attendono nel futuro: che cambi idea?

Ida cade nella trappola di Roberto e Marina

Marina e Roberto troveranno un modo per tenere Ida il più lontano possibile da Diego e da Napoli: incontrare la famiglia d’origine della ragazza polacca.

Sarà così che i due coniugi andranno in Polonia e scopriranno che Ida ha vissuto in condizioni di estrema povertà. Nel frattempo, completamente all’oscuro di ciò che stanno architettando alle sue spalle Roberto e Marina, Ida si godrà la vacanza in Polonia e non vedrà l’ora di rientrare a Napoli in modo da poter trascorrere del tempo con l’amato Diego.

A questo punto entrerà in vigore il piano machiavellico di Roberto e Marina. Nel dettaglio, i coniugi Ferri conosceranno la zia di Ida e la corromperanno per far sì che la nipote resti con lei in Polonia, impedendole di tornare in Italia.

Silvia scopre che Michele si è indebitato per aiutare Nunzio, Speranza fa l'indifferente dopo la rottura con Samuel

Nelle prossime puntate di Upas, la rottura con Samuel porterà Speranza a comportarsi come se non fosse accaduto niente suscitando la pronta reazione degli zii Mariella e Guido. Intanto la notizia della fine della storia d’amore tra i due giovani arriverà alle orecchie di Micaela, la quale non saprà come comportarsi. Spazio anche a Michele, nelle prossime puntate di Un posto al sole. La presenza di Giancarlo nella vita quotidiana dell’ex moglie e di sua figlia, sarà una sofferenza intollerabile per il giornalista. Un giorno Silvia verrà a sapere da Rossella che Michele ha acceso un mutuo per poter prestare del denaro a Nunzio, in modo da aiutarlo ad acquistare le quote del caffè Vulcano e impedire che venga ceduto ad Alberto.

Silvia resterà a dir poco colpita dal gesto dell’ex marito, al punto che Mariella inizierà a fare dei pensieri romantici su di loro.

Il destino di Clara e Alberto: le possibili storyline delle prossime puntate

Il destino di Clara e Alberto si è diviso. La donna è fuggita con Eduardo Sabbiese, in preda alla paura di perdere il figlio Federico per mano dell’ex. Nelle prossime puntate qualcosa inizierà a cambiare visto che la donna sarà sempre più pentita della scelta assunta. È molto probabile che nelle prossime puntate di Un posto al sole Clara possa decidere di fare marcia indietro e tornare a Napoli. Ma una volta rientrata nel capoluogo campano, per Curcio potrebbero esserci dei grossi problemi visto che Alberto potrebbe fargliela pagare. L'avvocato Palladini potrebbe tuttavia anche cambiare atteggiamento ed essere meno aggressivo nei confronti dell’ex.